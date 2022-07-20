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Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки госпитализировали 1110 человек (на 17% меньше, чем днем ранее). Выявлено 5685 новых случаев. Подтверждены данные о 37 умерших с коронавирусом. Больше актуальных данных — в инфографике РБК

Коронавирус
Россия Москва Мир
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Заразились
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0 (за сутки)
Умерли
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Заразились
0
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

В России впервые с начала мая выявили более 5,6 тыс. заразившихся COVID
Общество
Фото:Николай Тугэн / ТАСС

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Недельная заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30%
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вакцинация в регионах России
Число примененных доз вакцины на 100 человек населения региона*
первая доза вторая доза
*Может быть не равно доле привитого населения. Оперштаб включает в сведения о вакцинации первой и второй дозой данные по ревакцинации. При этом он не уточняет, учитываются ли в них прошедшие ревакцинацию люди однократно или несколько раз.
Источники: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Росстат, расчеты РБК
Данные по России i

В России впервые выявили штамм COVID-19 «Кентавр»
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Правительство отменило ковидные ограничения на границах России
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Власти Петербурга рекомендовали носить маски и вакцинироваться от COVID
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
0
<75 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Вирусологи оценили опасность нового варианта COVID-19 «Кентавр»
Общество
Фото:Graham Denholm / Getty Images

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

В России впервые выявили штамм COVID-19 «Кентавр»
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
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