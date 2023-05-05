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В Минздраве сообщили о продолжении помощи больным COVID в полной мере

Минздрав: врачи продолжат оказывать помощь больным COVID-19 в полной мере
Роспотребнадзор также заявил, что продолжит контроль за недопущением распространения коронавируса. Ранее ВОЗ объявила об окончании пандемии
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Врачи продолжат оказывать помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Но, к сожалению, циркуляция вируса пока продолжается, и профилактические меры, в том числе ревакцинация для групп риска — пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, — остаются по-прежнему актуальными», — сказал он.

Роспотребнадзор также заявил, что продолжит контроль за недопущением распространения коронавируса. Ведомство отметило, что ситуация с COVID-19 в мире по-прежнему непростая, а в некоторых странах — напряженная. Вирус продолжает мутировать, а в Индии резко возросло количество случаев заражения новым вариантом «Арктур», утверждают специалисты. «Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили», — добавили в Роспотребнадзоре.

5 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил об окончании пандемии коронавируса. Он отметил, что COVID-19 «больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения». Однако это не означает, что вирус перестал представлять угрозу, подчеркнул Гебрейесус.

По данным ВОЗ, которые основываются на официальных сообщениях властей, всего в мире зарегистрировано 765,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от заболевания 6,9 млн человек. Между тем Гебрейесус отметил, что реальное число жертв выше: по оценке ВОЗ, от COVID-19 скончались 20 млн человек.

В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 398 тыс. зараженных COVID-19. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. На тот момент, по данным статистической службы, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти.

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Елена Чернышова
Минздрав COVID-19
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