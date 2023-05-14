Гинцбург призвал создать систему актуализации состава вакцин от COVID

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России нужно создать механизм по актуализации состава вакцин против коронавируса для регулирования их производства, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Гинцбург считает, что такая система нужна для постоянного мониторинга за вирусом и его возбудителями.

«Выявлять новые антигенные варианты, проверять, насколько старая вакцина защищает от новых антигенных вариантов, и на основании этого давать ученым и производственникам задачу — делать новую вакцину или использовать старую», — пояснил Гинцбург.

В сентябре он заявил, что новые штаммы коронавируса появляются приблизительно раз в восемь месяцев. «Смена циркулирующих штаммов при COVID происходит немного быстрее, чем при гриппе», — отметил он.

В начале мая ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса. По оценке организации, от COVID-19 погибли 20 млн человек. В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 398 тыс. зараженных COVID-19. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. На тот момент, по данным статистической службы, в стране умерли 823,7 тыс. человек с COVID-19. Росстат учитывал и случаи, когда он не был основной причиной смерти.