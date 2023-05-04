Экс-президента Бразилии заподозрили в фальсификации прививки от COVID

Полиция Бразилии заподозрила, что бывший президент Жаир Болсонару мог подделать сертификат о вакцинации от коронавируса, чтобы обойти ограничения на поездки в США, пишет The New York Times.

В его доме провели обыск и изъяли его мобильный телефон, а также арестовали шестерых человек, в том числе одного из ближайших помощников Болсонару и двух его охранников.

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