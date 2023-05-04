Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 03 мая, 16:22
Pornhub заблокировал всех пользователей из одного штата США Технологии и медиа, 04:55
Белый дом оценил последствия для экономики США из-за затяжного дефолта Экономика, 04:15
Экс-президента Бразилии заподозрили в фальсификации прививки от COVID Политика, 03:57
На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского НПЗ Общество, 03:39
В Киеве и Одессе прогремели взрывы Политика, 02:58
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушили спустя 20 часов Политика, 02:41
Командир батальона «Восток» рассказал о попытках атак ВСУ в ДНР Политика, 02:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ученые увидели в космосе возможный конец Земли — звезда поглотила планету Технологии и медиа, 02:18
В Белом доме исключили переговоры Байдена и Путина после атаки на Кремль Политика, 02:09
Министр юстиции ЮАР раскритиковал Международный уголовный суд Политика, 02:03
В Краснодарском крае попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге Политика, 02:01
Дептранс предупредил о перекрытии движения в центре Москвы 4 мая Общество, 01:49
В Краснодарском крае нашли тело убитой на трассе «Дон» девушки Общество, 01:41
МИД предупредил о «неминуемо печальных последствиях» наступления Украины Политика, 01:29
Политика ,  
0 

Экс-президента Бразилии заподозрили в фальсификации прививки от COVID

Полиция Бразилии заподозрила экс-президента Болсонару в фальсификации прививки от COVID

Полиция Бразилии заподозрила, что бывший президент Жаир Болсонару мог подделать сертификат о вакцинации от коронавируса, чтобы обойти ограничения на поездки в США, пишет The New York Times.

В его доме провели обыск и изъяли его мобильный телефон, а также арестовали шестерых человек, в том числе одного из ближайших помощников Болсонару и двух его охранников.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter