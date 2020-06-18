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Пандемия коронавируса ,  
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Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

В Минобороны заверили, что вакцинация прошла без осложнений, побочных реакций ни у кого из участников эксперимента не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — говорится в сообщении Минобороны.

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В ведомстве заверили, что вакцинация прошла без осложнений, побочных реакций ни у кого из участников эксперимента не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет.

Через несколько дней — после того, как будут собраны и проанализированы первые данные о безопасности и переносимости вакцины, — в госпитале планируют сделать прививки второй группе добровольцев.

Медики сообщили о порядке испытаний российской вакцины от COVID-19
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

17 июня Минздрав сообщил, что испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), будут проводиться одновременно в двух местах — госпитале имени Бурденко и столичном Сеченовском университете, в каждом из которых прививки сделают 38 добровольцам.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18–19 июня. После вакцинации всех добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней», — сообщил Минздрав.

По данным ведомства, в военном госпитале будет испытываться жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете — вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу будут готовить на месте.

13 июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать НИЦЭМ.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, вакцина
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