Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве заверили, что вакцинация прошла без осложнений, побочных реакций ни у кого из участников эксперимента не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет.
Через несколько дней — после того, как будут собраны и проанализированы первые данные о безопасности и переносимости вакцины, — в госпитале планируют сделать прививки второй группе добровольцев.