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Пандемия коронавируса ,  
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Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19

По словам добровольцев, вакцина от коронавируса похожа на обычный укол, «будто витамины вкололи». Побочных эффектов после нее не появилось — голова не болит, аппетит не пропал, давление в норме, сообщили они
Фото: Минобороны РФ / Youtube
Фото: Минобороны РФ / Youtube

Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».

О своем состоянии рассказали сами добровольцы. «Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет: температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений», — сказал один из них, Сергей.

Другой участник исследования, Николай, также отметил, что после вакцинации никаких изменений не почувствовал. «Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. <...> Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но все обошлось», — отметил он.

По словам третьего добровольца, Юрия, температура у него после вакцинации сильно не изменилась и колеблется от 36,6 до 36,7. «Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне», — сообщил мужчина.

Ученые сообщили о реакции организма на российскую вакцину от COVID-19
Общество
Фото: Минобороны РФ / Youtube

Испытания вакцины от коронавируса, проводимое Минобороны вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, проходит в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко в Москве. Первым добровольцам препарат ввели 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.

Клинические исследования препарата от коронавируса помимо госпиталя им. Бурденко идут еще в Сеченовском университете, однако в них применяют разного вида лекарство. Так, в военном госпитале используется жидкая вакцина, а в медуниверситете — в виде порошка, который разводят уже на месте. Оба препарата добровольцам вводят внутримышечно.

Участники испытаний после получения вакцины проведут в стационаре 28 дней. Исследования препарата планируется завершить до конца июля.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, вакцина, добровольцы
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