Минобороны показало видео с испытателями вакцины от коронавируса

В военном госпитале имени Бурденко вакцину испытывают почти на 40 добровольцах. Врачи регулярно осматривают их, пока побочные эффекты препарата не зафиксированы

Видео: Министерство обороны Российской Федерации

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Спустя две недели после начала эксперимента с испытанием вакцины от коронавируса на добровольцах, их самочувствие остается в норме, никаких побочных эффектов не наблюдается, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны. Также ведомство распространило видео, на котором показаны добровольцы-испытатели.

В министерстве сообщили, что состояние испытателей «стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет». Они остаются под постоянным наблюдением медиков. Ежедневно врачи проводят опросы и осмотры добровольцев.

На видео показано, как медики в защитных костюмах измеряют температуру военнослужащим и задают им вопросы об их самочувствии.

Один из добровольцев, военнослужащий Иван, рассказал, как ему предложили войти в группу испытателей. «Я стоял в наряде с тем человеком, которому предложили. Он засомневался, а я сразу согласился. Не знал точно условий, знал, что нужно испытать вакцину. Я с радостью согласился», — рассказал он. По его словам, никаких последствий укола он не почувствовал.

Испытания вакцины проводит Минобороны вместе с ее разработчиком - Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Испытания начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Девяти добровольцам из первой группы вкололи один компонент препарата, еще девяти — второй. Спустя пять дней комбинированный вариант вакцины ввели второй группе добровольцев из 20 человек. Участники тестов заявляли, что не испытывают никаких проблем со здоровьем, а инъекцию сравнили с уколом витаминов. Также клинические испытания вакцины ведутся в Сеченовском университете.

Участники испытаний после получения вакцины проведут в стационаре 28 дней. Исследования препарата планируется завершить до конца июля.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России, по последней официальной информации, превысило 687,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 10 296 человек. Выздоровели с начала эпидемии более 454,3 тыс. человек.