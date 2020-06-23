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Пандемия коронавируса ,  
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Военные медики ввели вакцину от коронавируса второй группе добровольцев

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Еще 20 добровольцев получили российскую вакцину для профилактики коронавируса, испытываемую Минобороны России и учеными из центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Результаты первых тестов позволили продолжить клинические испытания, сообщили РБК в Минобороны.

Второй группе добровольцев сначала ввели один компонент отечественной комбинированной векторной вакцины, а через три недели — второй. После введения препарата добровольцев состояние добровольцев оценили врачи, серьезных негативных реакций выявлено не было, сообщает ведомство.

Клинические испытания вакцины против COVID-19 начались 18 июня, вакцинировли 18 добровольцев. До этого были организованы испытания вакцины на крупных и мелких животных, разрешение на проведение клинических испытаний на людях выдал Минздрав.

Половине участников исследования ввели один компонент вакцины, остальным — второй. Вакцину испытывают в госпитале имени академика Н.Н.Бурденко.

Участники испытаний изолированы в стационаре и находятся под круглосуточным наблюдением медиков. Исследования планируется завершить до конца июля.

Материал дополняется

Теги: коронавирус, вакцина
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