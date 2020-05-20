В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров

Из-под действия российских контрсанкций, которые запрещают ввозить в страну товары, аналоги которых производятся в России, предложили вывести дефицитную продукцию, даже если в стране есть предприятия по ее производству. Соответствующий законопроект зарегистрирован в базе данных Государственной Думы. Он предполагает внесение изменений в статью 4 Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте. Решение об этом должно принимать правительство России.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в законе уже предусмотрена возможность снятия контрсанкций в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России. Однако в нем не уточняется, какой орган должен принимать такое решение.

«Вместе с тем в особых условиях, как показал опыт распространения пандемии коронавирусной инфекции, существует риск возникновения дефицита на отдельные товары или компоненты для их производства, на которые введен запрет или ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с указанным законом», — говорится в пояснении.

Авторы законопроекта приводят в пример запрет на товары произведенные или перемещенные через территорию Украины, в число которых вошли «изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными». Они предложили дать правительству полномочия отменять ограничения в отношении товаров «производимых в Российской Федерации, но которые в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации попали в категорию дефицитных».