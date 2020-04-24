В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

Константин Косачев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса. Рабочая группа, в частности, проанализирует применение закона о контрсанкциях, принятого в 2018 году. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, пишет «Коммерсантъ».

«Не подвергая сомнению его действенность и эффективность, мы хотели бы проверить, как он работает в новых условиях с точки зрения интересов российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки», — отметил Косачев.

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