Пандемия коронавируса , 24 апр, 04:37
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В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
Константин Косачев
Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса. Рабочая группа, в частности, проанализирует применение закона о контрсанкциях, принятого в 2018 году. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, пишет «Коммерсантъ».
«Не подвергая сомнению его действенность и эффективность, мы хотели бы проверить, как он работает в новых условиях с точки зрения интересов российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки», — отметил Косачев.
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