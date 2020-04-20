Мишустин отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно подписанному главой правительства постановлению (.pdf), с 16 марта по 30 сентября отменяются таможенные пошлины на поставку из-за рубежа аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, защитных костюмов.

Медицинскую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин, если она предназначена для безвозмездной передачи больницам. Целевое назначение товаров будет подтверждаться специальными документами, которые теперь выдают Минпромторг и Минздрав. Ранее разрешения выдавали региональные власти.

В конце марта глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Татьяне Голиковой и Юрию Борисову с просьбой временно упростить импорт в страну тестов на коронавирус.