Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус

Глава РСПП Александр Шохин попросил правительство временно упростить порядок импорта тестов на коронавирус, пока российских аналогов не хватает. Крупные компании хотят закупить корейские и китайские наборы для диагностики рабочих

Александр Шохин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает временно упростить порядок государственной регистрации импортных тестов на коронавирус, поскольку российских пока недостаточно. Об этом глава РСПП Александр Шохин написал первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а также вице-премьерам Татьяне Голиковой (курирует социальную политику) и Юрию Борисову (курирует промышленность).

Копии трех писем Шохина, датированных 30 марта, есть в распоряжении РБК. В пресс-службе РСПП подтвердили факт отправки писем. Представитель Белоусова сообщил о получении такого письма, уточнив, что вопрос рассматривается.

Борисову и Голиковой письма пока не поступили, сообщили РБК их представители.

Ведущие промышленные компании России хотят закупить тесты на коронавирус у иностранных производителей, в частности китайских и корейских, для тестирования своих работников в труднодоступных регионах, пишет Шохин. «Для этого уже налажены рабочие контакты с зарубежными партнерами, а также предусмотрены значительные финансовые средства в корпоративных бюджетах для поставки и применения этих медицинских изделий», — говорится в его письмах. Но проблема в том, что импортные тесты не имеют государственной регистрации в России, а порядок регистрации не позволяет завезти их и начать их использовать в короткие сроки. «Это создает риски распространения заболевания среди населения», — отмечает Шохин.