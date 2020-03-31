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Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус

Глава РСПП Александр Шохин попросил правительство временно упростить порядок импорта тестов на коронавирус, пока российских аналогов не хватает. Крупные компании хотят закупить корейские и китайские наборы для диагностики рабочих
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Александр Шохин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает временно упростить порядок государственной регистрации импортных тестов на коронавирус, поскольку российских пока недостаточно. Об этом глава РСПП Александр Шохин написал первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а также вице-премьерам Татьяне Голиковой (курирует социальную политику) и Юрию Борисову (курирует промышленность).

Копии трех писем Шохина, датированных 30 марта, есть в распоряжении РБК. В пресс-службе РСПП подтвердили факт отправки писем. Представитель Белоусова сообщил о получении такого письма, уточнив, что вопрос рассматривается.

Борисову и Голиковой письма пока не поступили, сообщили РБК их представители.

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Ведущие промышленные компании России хотят закупить тесты на коронавирус у иностранных производителей, в частности китайских и корейских, для тестирования своих работников в труднодоступных регионах, пишет Шохин. «Для этого уже налажены рабочие контакты с зарубежными партнерами, а также предусмотрены значительные финансовые средства в корпоративных бюджетах для поставки и применения этих медицинских изделий», — говорится в его письмах. Но проблема в том, что импортные тесты не имеют государственной регистрации в России, а порядок регистрации не позволяет завезти их и начать их использовать в короткие сроки. «Это создает риски распространения заболевания среди населения», — отмечает Шохин.

По данным на 31 марта, общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 2337, больные коронавирусной инфекцией выявлены в 73 из 85 регионов страны. Больше всего их приходится на Москву — 1613. Зараженным оказался и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Глава РСПП предлагает проводить оценку качества тестов на основе сертификатов, подтверждающих регистрацию изделий в стране производителя и соответствие их национальным требованиям.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 31 марта на заседании верхней палаты также упомянула обращения представителей бизнеса по вопросу импорта тестов. «Выходят на нас представители бизнеса, крупных предприятий, организаций. Они встревожены имеющимся запретом на ввоз в Россию тест-систем на коронавирус. Они просят снять этот запрет, чтобы закупить такие системы за свой счет и ввести регулярное тестирование своих сотрудников», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). По словам Матвиенко, она даст распоряжение подготовить соответствующий запрос в правительство. «Ну почему не дать бизнесу право завозить эти тест-системы?» — заявила спикер.

Между тем The Guardian сообщала об отказе Испании от китайских тестов, поскольку их точность составила всего 30%.

С просьбой разрешить завозить тесты из Китая обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс», принадлежащая сыну сенатора Сулеймана Керимова Саиду. По итогам анализа рынка тест-систем она выбрала продукцию китайской компании Maccura Biotechnology. Ее экспресс-тесты позволяют получить результат в течение трех минут после проведения исследования непосредственно теми, кто хочет исключить заражение вирусом, утверждал «Полюс». На первом этапе компания была готова закупить и ввезти в Россию в течение двух дней 3 тыс. экземпляров теста.

В середине марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрированы три тест-системы для выявления коронавируса и ведется разработка четвертой. Это две системы научного центра «Вектор», а также система тестирования Минздрава. По ее словам, в России нет дефицита тест-систем.

Росздравнадзор 19 марта одобрил применение в стране российско-японской системы диагностики коронавируса, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Президент Владимир Путин сообщал, что производство этого теста может начаться уже в апреле. Он отметил, что новый тест может стать первым портативным экспресс-тестом в мире.

The Guardian сообщила, что Испания отказалась от 9 тыс. тестовых наборов для определения коронавирусной инфекции. Их точность составила 30%.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Алина Фадеева
Теги: Александр Шохин, коронавирус, тесты
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