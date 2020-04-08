Россельхознадзор зафиксировал резкий рост импорта чеснока и имбиря

После введения режима самоизоляции Россия в 12 раз увеличила ввоз имбиря и в два раза — чеснока. Импорт лимонов, которые также относят к товарам, укрепляющим иммунитет, снизился

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В конце марта — начале апреля Россия резко увеличила ввоз свежего имбиря и чеснока, сообщил Россельхознадзор со ссылкой на данные своей электронной системы.

После введения режима самоизоляции Россия с 1 по 6 апреля 2020 года ввезла 2,4 тыс. т имбиря — в 12 раз больше, чем за тот же период предыдущего года (203 т). Ввоз свежего чеснока за это же время, по данным Россельхознадзора, вырос больше чем в два раза: до 2,5 тыс. т против 1,2 тыс. т с 1 по 6 апреля прошлого года.

Ранее появилась информация о росте цен на товары, которые могут позитивно влиять на здоровье, — в частности, на имбирь и лимоны. После этого Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность завышения сетями цен на имбирь, чеснок и лимоны: эти товары, как сказано в сообщении ведомства, способствуют укреплению иммунитета.

Однако резкий рост импорта лимонов Россельхознадзор не наблюдает. С 1 по 6 апреля этого года их импорт упал больше чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 4 тыс. до 1,8 тыс. т. За весь первый квартал 2020 года поставки лимонов выросли всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (до 63 тыс. т).