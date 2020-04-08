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Россельхознадзор зафиксировал резкий рост импорта чеснока и имбиря

После введения режима самоизоляции Россия в 12 раз увеличила ввоз имбиря и в два раза — чеснока. Импорт лимонов, которые также относят к товарам, укрепляющим иммунитет, снизился
Фото: Justin Sullivan / Getty Image

В конце марта — начале апреля Россия резко увеличила ввоз свежего имбиря и чеснока, сообщил Россельхознадзор со ссылкой на данные своей электронной системы.

После введения режима самоизоляции Россия с 1 по 6 апреля 2020 года ввезла 2,4 тыс. т имбиря — в 12 раз больше, чем за тот же период предыдущего года (203 т). Ввоз свежего чеснока за это же время, по данным Россельхознадзора, вырос больше чем в два раза: до 2,5 тыс. т против 1,2 тыс. т с 1 по 6 апреля прошлого года.

Ранее появилась информация о росте цен на товары, которые могут позитивно влиять на здоровье, — в частности, на имбирь и лимоны. После этого Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность завышения сетями цен на имбирь, чеснок и лимоны: эти товары, как сказано в сообщении ведомства, способствуют укреплению иммунитета.

Однако резкий рост импорта лимонов Россельхознадзор не наблюдает. С 1 по 6 апреля этого года их импорт упал больше чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 4 тыс. до 1,8 тыс. т. За весь первый квартал 2020 года поставки лимонов выросли всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (до 63 тыс. т).

Откуда Россия завозит повышающие иммунитет продукты

Россия традиционно завозит имбирь из Китая, Бразилии и Перу. Основной поставщик — Китай: в 2019 году оттуда было ввезено 80% всего имбиря. В этом году Китай нарастил поставки: с 1 по 6 апреля весь импортный имбирь был завезен оттуда, так как в Бразилии и Перу в это время межсезонье.

Чеснок Россия также в основном ввозит из Китая: в первую неделю самоизоляции эта страна поставила 1,8 тыс. т чеснока, или 74% всего импорта. Еще 559 т было ввезено из Египта (22%) и 93 т — из Ирана (4%). Ввоз чеснока растет с начала года: с января по март 2020 года Россия завезла 17,5 тыс. т — на 30% больше, чем за тот же период год назад. По итогам всего 2019 года крупнейшими поставщиками чеснока были Китай (его доля в российском импорте составила 70%), Иран, Египет, Узбекистан и Азербайджан.

Что касается лимонов, то лидер по их поставкам в Россию — Турция, которая с начала этого года ввезла почти 50 тыс. т, или 80%. В 2019 году эта страна поставила в Россию 47% всех лимонов: 104 тыс. из 223 тыс. т годового объема поставок. Но на этой неделе Турция, как сообщили местные СМИ, ограничила экспорт лимонов до 31 августа из-за возросшего спроса на эти фрукты на фоне распространения коронавируса. Турецкие власти опасаются, что запасов не хватит, чтобы покрыть внутренние потребности: лимоны — источник витамина С, необходимого для укрепления иммунитета, также их используют при производстве одеколона, который в Турции традиционно применяют для дезинфекции. Российские ретейлеры уже предупредили, что смогут переориентироваться на поставки из других стран, но это может сказаться на цене товара.

Также крупным поставщиком лимонов для России был Китай, но в этом году поставки оттуда резко сократились после того, как с 6 января Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки цитрусовых из КНР из-за обнаружения в них карантинных для России вредителей — восточной фруктовой мухи и многоядной мухи-горбатки. Поставки лимонов в Россию, по данным Россельхознадзора, нарастило только Марокко: с начала 2020 года их импорт из королевства вырос на 47% к аналогичному периоду прошлого года.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Россельхознадзор, коронавирус, импорт
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