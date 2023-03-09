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Роспотребнадзор поручил привить мигрантов от кори и дифтерии

Роспотребнадзор поручил регионам вакцинировать мигрантов от кори и дифтерии
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Роспотребнадзор поручил регионам с 3 апреля по 31 декабря провести подчищающую иммунизацию против кори, в том числе среди трудовых мигрантов, следует из постановления главного санитарного врача России Анны Поповой.

Подчищающая иммунизация — это вакцинация непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. Ее проводят для того, чтобы укрепить коллективный иммунитет и сдержать распространение инфекции.

Руководители региональных органов власти, которые отвечают за охрану здоровья, должны выявить среди детей и взрослых тех, кто не болел корью и не был привит. Это касается в том числе «лиц, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни» и не имеющих места постоянного проживания, а также вынужденных переселенцев и мигрантов. Работодателям, у которых работают иностранные граждане без иммунитета к кори, поручено до 31 декабря обеспечить их вакцинацию.

Кроме того, регионы должны принять дополнительные меры, чтобы улучшить диагностику и профилактику дифтерии, — это связано с рисками завоза инфекции «с неблагополучных территорий». Необходимо вакцинировать не менее 95% населения, «обратив особое внимание на иммунизацию кочующего населения, вынужденных переселенцев, мигрантов, лиц, работающих вахтовым методом», заявили в ведомстве.

В январе Роспотребнадзор отмечал вспышки кори в некоторых странах мира, в том числе в ближнем зарубежье — Украине, Таджикистане, Казахстане. Основной причиной распространения инфекции регулятор назвал снижение охватов плановой иммунизации и рост числа отказов от прививок. Подъем заболеваемости в мировых странах создает риски осложнения эпидситуации по кори и в России, отметили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что эпидемическая ситуация по кори в стране контролируемая, но есть регионы, где уровень заболеваемости растет.

Теги
Роспотребнадзор корь вакцинация мигранты переселенцы
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