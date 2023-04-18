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МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори Общество, 16:46
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МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Московский авиационный институт перешел на дистанционное обучение из-за вспышки кори
МАИ перевел студентов на дистанционку «для предотвращения распространения кори». Ранее случай заболевания корью зафиксировали в общежитии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, студенты вуза были отправлены на внеплановые каникулы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Московском авиационном институте (МАИ) вводится дистанционное обучение для предотвращения распространения кори среди студентов и сотрудников. На дистанционку переводят тех, кто учится на основной территории вуза на Волоколамском шоссе, в других корпусах обучение останется очным, говорится в сообщении на сайте вуза.

«Доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори», — сообщили в МАИ.

Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь, возможны осложнения в виде отита, пневмонии, ларингита.

Прививки от кори делают двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

В середине марта Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в России. Случаи обращений за помощью по этой причине зафиксировали в Московской, Ленинградской, Самарской и Новосибирской областях, Алтайском, Краснодарском краях и других субъектах. Сложившуюся ситуацию в ведомстве объяснили прибытием в вышеперечисленные регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и непереболевших граждан России.

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила провести «иммунизацию» населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.

В Москве 12 апреля был выявлен случай кори у студента РГУ нефти и газа им. Губкина. Учащихся вуза отправили на внеплановые каникулы до 16 апреля.

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Спустя сутки Попова заявила об упущенном времени в локализации очагов кори. «Очаги вспыхивают, их достаточно быстро локализуют, не допуская большого разрастания. У нас три субъекта, где, к сожалению, были пропуски диагноза и вместо предварительного диагноза «корь» был поставлен другой диагноз, и время было упущено, количество контактов было большое», — сообщила она, не уточнив, о каких субъектах идет речь.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МАИ авиационный институт корь студенты дистанционное обучение Москва
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Общество
Университет нефти и газа имени Губкина закрыли из-за вспышки кори
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