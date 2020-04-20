В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки
За последние сутки в России зафиксировано 4268 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Они выявлены в 76 регионах.
Из новых заболевших почти 2 тыс. человек не имели клинических проявлений болезни. Общее количество зараженных в России, таким образом, составляет 47 121 человек. Случаи заражения были зафиксированы во всех субъектах.
Лидером по количеству новых случаев и общему числу инфицированных остается Москва — за сутки в городе подтвердили наличие инфекции у 2026 человек. За столицей идут Московская область (578), Нижегородская область (113), Санкт-Петербург (86) и Ростовская область (60).
С учетом новых заболевших в Москве зафиксировано 26 350 заражений, что составляет больше половины от всех российских случаев.