В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Овечкин присоединился к благотворительной акции для малоимущих семей Спорт, 11:30 ЭКСАР застраховал поставки группы «Мираторг» в Марокко и Казахстан Пресс-релиз, 11:15 СК пообещал наказывать за пранки над учителями Общество, 11:13 Блаттер заявил о непричастности России к своему отстранению от футбола Спорт, 11:04 Правительство продлило полномочия главы «Транснефти» еще на пять лет Бизнес, 10:58 Кто потеряет бизнес, а кто сделает карьеру в разгар пандемии Партнерский материал, 10:53 В Москве за сутки коронавирусом заразились более 2 тыс. человек Общество, 10:48 В России число смертей заразившихся коронавирусом превысило 400 Общество, 10:48 Как поддерживать здоровье и контролировать вес на карантине Стиль, 10:48 В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки Общество, 10:40 Как справляется с коронакризисом малый и средний бизнес — четыре кейса Pro, 10:39 В Москве еще 75 человек вылечились от коронавируса Общество, 10:38 Мир после коронавируса: ждет ли нас эпидемия тревоги и депрессии Индустрия 4.0, 10:34  Аксенов попросил россиян не ездить в Крым Общество, 10:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки

Общее число зараженных в стране превысило 47 тыс. На Москву приходится более половины от этого количества
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За последние сутки в России зафиксировано 4268 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Они выявлены в 76 регионах.

Из новых заболевших почти 2 тыс. человек не имели клинических проявлений болезни. Общее количество зараженных в России, таким образом, составляет 47 121 человек. Случаи заражения были зафиксированы во всех субъектах.

Лидером по количеству новых случаев и общему числу инфицированных остается Москва — за сутки в городе подтвердили наличие инфекции у 2026 человек. За столицей идут Московская область (578), Нижегородская область (113), Санкт-Петербург (86) и Ростовская область (60).

С учетом новых заболевших в Москве зафиксировано 26 350 заражений, что составляет больше половины от всех российских случаев.

Глава Минздрава заявил о «гладком» течении эпидемии в Москве
Общество

Также за последние сутки в стране умерли 44 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Уровень смертности в России достиг отметки 405. Больше всего человек с начала пандемии скончались также в Москве (204).

При этом полностью выздоровели за все время 3 446 человек, из них 155 — за последние 24 часа.

В воскресенье, 19 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал принятие решений о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом на этой неделе. Он сообщил, что в этот период есть надежда увидеть «первые признаки выхода на плато». Песков отметил, что нужно не дать «задохнуться экономике».

Ранее в пятницу президент Владимир Путин предупреждал, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. Он отметил, что риски, связанные с пандемией, «по-прежнему еще очень высоки».

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, заражение
Материалы по теме
В Москве за сутки коронавирусом заразились более 2 тыс. человек
Общество
В Москве еще 75 человек вылечились от коронавируса
Общество
В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter