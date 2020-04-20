Путин заявил о еще не пройденном пике заболеваемости COVID-19 в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще не пройден, но стране удается решать задачи первого этапа борьбы с заболеванием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, трансляцию вел РБК.

«Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик», — подчеркнул он.

По его словам, необходимо приложить усилия, чтобы сократить срок прохождения через плато, когда регистрируется самое большое число новых случаев заражения.

Глава государства охарактеризовал ситуацию с распространением пандемии в столице и регионах России как сложную. Тем не менее, отметил Путин, благодаря подготовке и профилактическим мерам этот процесс удалось притормозить.