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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о еще не пройденном пике заболеваемости COVID-19 в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще не пройден, но стране удается решать задачи первого этапа борьбы с заболеванием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, трансляцию вел РБК.

«Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик», — подчеркнул он.

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По его словам, необходимо приложить усилия, чтобы сократить срок прохождения через плато, когда регистрируется самое большое число новых случаев заражения.

Глава государства охарактеризовал ситуацию с распространением пандемии в столице и регионах России как сложную. Тем не менее, отметил Путин, благодаря подготовке и профилактическим мерам этот процесс удалось притормозить.

Согласно последним данным оперштаба, всего в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса, 3 446 человек выздоровели, 405 пациентов с COVID-19 умерли.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что первые признаки выхода страны на плато могут появиться уже на текущей неделе. По мнению заммэра столицы Анастасии Раковой, пик коронавируса в Москве придется на ближайшие две-три недели.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, заболеваемость, коронавирус, Россия
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