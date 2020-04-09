Россия направила военных на борьбу с эпидемией в третью страну

Отряд из 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники будет переброшен в Боснию и Герцеговину тремя рейсами Ил-76 по поручению президента России Владимира Путина

Фото: Посольство РФ в Сербии / ТАСС

Вслед за Италией и Сербией российские военные отправятся на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Боснию и Герцеговину, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве пояснили, что отряд из 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники будет переброшен в Боснию и Герцеговину тремя рейсами Ил-76 по поручению президента России Владимира Путина и в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

На сайте правительства Республики Сербской говорится, что власти региона поблагодарили руководство России за предоставление медицинского оборудования и материалов, которые будут доставлены сегодня в аэропорт Баня-Лука.

«Россия окажет значительную помощь сектору здравоохранения Республики Сербской в борьбе с коронавирусом», — отмечено в сообщении.

Ранее посольство России в Боснии и Герцеговине сообщило, что из России для борьбы с COVID-19 прибудут несколько бригад врачей с медицинским оборудованием, а также специальная техника для дезинфекции.