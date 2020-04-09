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Россия направила военных на борьбу с эпидемией в третью страну

Отряд из 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники будет переброшен в Боснию и Герцеговину тремя рейсами Ил-76 по поручению президента России Владимира Путина
Фото: Посольство РФ в Сербии / ТАСС

Вслед за Италией и Сербией российские военные отправятся на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Боснию и Герцеговину, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве пояснили, что отряд из 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники будет переброшен в Боснию и Герцеговину тремя рейсами Ил-76 по поручению президента России Владимира Путина и в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

На сайте правительства Республики Сербской говорится, что власти региона поблагодарили руководство России за предоставление медицинского оборудования и материалов, которые будут доставлены сегодня в аэропорт Баня-Лука.

«Россия окажет значительную помощь сектору здравоохранения Республики Сербской в борьбе с коронавирусом», — отмечено в сообщении.

Ранее посольство России в Боснии и Герцеговине сообщило, что из России для борьбы с COVID-19 прибудут несколько бригад врачей с медицинским оборудованием, а также специальная техника для дезинфекции.

Оборудованный военными России полевой госпиталь в Бергамо. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее Минобороны России направило своих специалистов для борьбы с COVID-19 в Италию и Сербию. В Италии российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами осуществляют прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в городе Бергамо. Кроме того, российские военные специалисты проводят дезинфекцию в домах престарелых в Ломбардии.

В Сербии четыре врачебно-сестринские бригады Минобороны осуществляют лечение больных в трех медицинских центрах в Белграде и Валево. Военные специалисты также проводят дезинфекционные мероприятия.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Босния и Герцеговина, коронавирус
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