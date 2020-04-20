Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

35-летний Котов был задержан в августе прошлого года во время несогласованной акции в Москве; полицейские задержали его возле здания администрации президента на Старой площади практически сразу после выхода из метро «Китай-город». В деле была видеозапись, где запечатлены его задержание и предыдущие события, однако к моменту повторного рассмотрения дела в апелляции флеш-карта с ней из дела пропала, сообщала адвокат Котова Мария Эйсмонт.
До задержания 10 августа Котов в течение года несколько раз привлекался к административной ответственности из-за участия в митингах и пикетах, поэтому ему вменили преступление по ст. 212.1 УК — она предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение полугода привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях. 5 сентября 2019 года Котов получил четыре года колонии, став, таким образом, вторым осужденным по этому составу УК. Мосгорсуд впоследствии признал этот приговор законным.
В январе президент Владимир Путин по итогам пресс-конференции поручил новому генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора. Вскоре после этого заместитель генпрокурора Леонид Коржинек направил в суд кассационное представление, где назвал приговор чрезмерно суровым и попросил суд снизить наказание Котову до года. Это произошло вопреки первоначальной позиции Генпрокуратуры: во время рассмотрения дела в первой судебной инстанции гособвинитель в прениях сторон запрашивал для активиста четыре с половиной года колонии; в апелляции в Мосгорсуде прокурор просил оставить в силе назначенный ему четырехлетний срок.
Одновременно Конституционный суд определил, что дело Котова должно быть пересмотрено, поскольку ст. 212.1 УК применена в отношении его «в истолковании, которое расходится с ее конституционно-правовым смыслом». Так, по смыслу ст. 212.1 УК приговорить обвиняемого к лишению свободы можно, только если его действия во время акций протеста причинили существенный вред, а мероприятия, где он участвовал, утратили мирный характер. В случае Котова суд не рассматривал вопрос, произошло ли это.
Представители гособвинения во время повторного рассмотрения апелляции настаивали, что акции протеста, в которых якобы принимал участие Котов, все же принесли существенный материальный вред: они ссылались на решения судов по гражданским искам московских учреждений к оппозиционерам. Вместе с тем они настаивали, что активисту необходимо снизить срок заключения до полутора лет.
2 марта Кассационный суд не стал изменять или отменять приговор Котову, а лишь отменил утвердившее его решение по апелляции. Таким образом, вопрос о возможном смягчении наказания Котову попал в компетенцию нижестоящего, Московского городского суда.
До этого в 2015 году три года колонии за неоднократные нарушения на митингах получил активист Ильдар Дадин. В 2017 году Конституционный суд постановил, что ст. 212.1 УК была применена в отношении Дадина неверно, а Верховный суд отменил ему приговор; Дадин был освобожден. За полную отмену ст. 212.1 УК высказывался тогда председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.