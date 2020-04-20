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Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

Суд уменьшил с четырех лет до полутора лет срок активисту Константину Котову, второму в России осужденному по делу о неоднократных нарушениях на митингах. Пересмотреть ему приговор требовали Конституционный суд и Генпрокуратура
Константин Котов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Московский городской суд смягчил до полутора лет срок наказания гражданскому активисту Константину Котову, осужденному по обвинению в неоднократных нарушениях порядка проведения акций (ст. 212.1 УК). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд зачел в срок наказания Котова из расчета день за полтора время, которое он провел под стражей без вступившего в законную силу приговора: с 13 августа до 14 октября прошлого года, а также со 2 марта по 20 апреля этого года.

Апелляционный пересмотр дела Котова был назначен к рассмотрению на фоне мер, принятых в судах из-за коронавируса: сейчас слушаются только неотложные дела, например, связанные с продлением мер пресечения. Ранее заседание было назначено на 26 марта, но его отложили: на тот момент суд не счел дело срочным. Из-за ограничения прохода в суды заседание прошло без слушателей и журналистов.

Интересы Котова в деле представляют полтора десятка адвокатов. Личные поручительства за активиста подписали режиссер Андрей Звягинцев, актриса Юлия Ауг, писательница Людмила Улицкая, кинокритик Антон Долин, протоиерей Алексей Уминский и главы трех московских муниципальных округов — Елена Русакова (Гагаринский МО), Яков Якубович (Тверской МО) и Андрей Морев (МО Якиманка). Президентский Совет по правам человека составил заключение в защиту Котова.

Несмотря на ограничение доступа в суды, на процесс были вызваны и допрошены несколько свидетелей, против чего сам Котов возражал, ссылаясь на опасность распространения инфекции.

35-летний Котов был задержан в августе прошлого года во время несогласованной акции в Москве; полицейские задержали его возле здания администрации президента на Старой площади практически сразу после выхода из метро «Китай-город». В деле была видеозапись, где запечатлены его задержание и предыдущие события, однако к моменту повторного рассмотрения дела в апелляции флеш-карта с ней из дела пропала, сообщала адвокат Котова Мария Эйсмонт.

До задержания 10 августа Котов в течение года несколько раз привлекался к административной ответственности из-за участия в митингах и пикетах, поэтому ему вменили преступление по ст. 212.1 УК — она предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение полугода привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях. 5 сентября 2019 года Котов получил четыре года колонии, став, таким образом, вторым осужденным по этому составу УК. Мосгорсуд впоследствии признал этот приговор законным.

Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову
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В январе президент Владимир Путин по итогам пресс-конференции поручил новому генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора. Вскоре после этого заместитель генпрокурора Леонид Коржинек направил в суд кассационное представление, где назвал приговор чрезмерно суровым и попросил суд снизить наказание Котову до года. Это произошло вопреки первоначальной позиции Генпрокуратуры: во время рассмотрения дела в первой судебной инстанции гособвинитель в прениях сторон запрашивал для активиста четыре с половиной года колонии; в апелляции в Мосгорсуде прокурор просил оставить в силе назначенный ему четырехлетний срок.

Одновременно Конституционный суд определил, что дело Котова должно быть пересмотрено, поскольку ст. 212.1 УК применена в отношении его «в истолковании, которое расходится с ее конституционно-правовым смыслом». Так, по смыслу ст. 212.1 УК приговорить обвиняемого к лишению свободы можно, только если его действия во время акций протеста причинили существенный вред, а мероприятия, где он участвовал, утратили мирный характер. В случае Котова суд не рассматривал вопрос, произошло ли это.

Представители гособвинения во время повторного рассмотрения апелляции настаивали, что акции протеста, в которых якобы принимал участие Котов, все же принесли существенный материальный вред: они ссылались на решения судов по гражданским искам московских учреждений к оппозиционерам. Вместе с тем они настаивали, что активисту необходимо снизить срок заключения до полутора лет.

2 марта Кассационный суд не стал изменять или отменять приговор Котову, а лишь отменил утвердившее его решение по апелляции. Таким образом, вопрос о возможном смягчении наказания Котову попал в компетенцию нижестоящего, Московского городского суда.

До этого в 2015 году три года колонии за неоднократные нарушения на митингах получил активист Ильдар Дадин. В 2017 году Конституционный суд постановил, что ст. 212.1 УК была применена в отношении Дадина неверно, а Верховный суд отменил ему приговор; Дадин был освобожден. За полную отмену ст. 212.1 УК высказывался тогда председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: митинги, протесты, Мосгорсуд, «статья Дадина»
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