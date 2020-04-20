Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

Суд уменьшил с четырех лет до полутора лет срок активисту Константину Котову, второму в России осужденному по делу о неоднократных нарушениях на митингах. Пересмотреть ему приговор требовали Конституционный суд и Генпрокуратура

Константин Котов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Московский городской суд смягчил до полутора лет срок наказания гражданскому активисту Константину Котову, осужденному по обвинению в неоднократных нарушениях порядка проведения акций (ст. 212.1 УК). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд зачел в срок наказания Котова из расчета день за полтора время, которое он провел под стражей без вступившего в законную силу приговора: с 13 августа до 14 октября прошлого года, а также со 2 марта по 20 апреля этого года.

Апелляционный пересмотр дела Котова был назначен к рассмотрению на фоне мер, принятых в судах из-за коронавируса: сейчас слушаются только неотложные дела, например, связанные с продлением мер пресечения. Ранее заседание было назначено на 26 марта, но его отложили: на тот момент суд не счел дело срочным. Из-за ограничения прохода в суды заседание прошло без слушателей и журналистов.

Интересы Котова в деле представляют полтора десятка адвокатов. Личные поручительства за активиста подписали режиссер Андрей Звягинцев, актриса Юлия Ауг, писательница Людмила Улицкая, кинокритик Антон Долин, протоиерей Алексей Уминский и главы трех московских муниципальных округов — Елена Русакова (Гагаринский МО), Яков Якубович (Тверской МО) и Андрей Морев (МО Якиманка). Президентский Совет по правам человека составил заключение в защиту Котова.

Несмотря на ограничение доступа в суды, на процесс были вызваны и допрошены несколько свидетелей, против чего сам Котов возражал, ссылаясь на опасность распространения инфекции.