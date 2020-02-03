Замгенпрокурора потребовал смягчить «чрезмерно суровый» приговор Котову

Генпрокуратура потребовала снизить до 1 года срок наказания активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии по делу о неоднократных нарушениях на митингах. Замгенпрокурора назвал приговор «чрезмерно суровым»

Константин Котов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Заместитель генпрокурора Леонид Коржинек потребовал снизить с четырех лет до одного года срок наказания активисту Константину Котову, осужденному по делу о неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК). Об этом сообщил РБК адвокат Котова Сергей Голубок. Текст кассационного представления Коржинека есть в распоряжении РБК.

Рассматривая дело Котова, суд указал, что учел в качестве смягчающих обстоятельств его положительные характеристики, отсутствие судимости и то, что он оказывает материальную помощь своим родителям-пенсионерам. Отягчающих обстоятельств суд не выявил. Несмотря на это, он посчитал, что исправление Котова возможно только в колонии общего режима, и назначил ему срок, приближенный к максимально возможному, говорится в кассационном представлении Коржинека. Суд апелляционной инстанции в свою очередь «не дал должной оценки отсутствию в приговоре надлежащей мотивации размера срока лишения свободы».

«При таких обстоятельствах назначенное Котову наказание нельзя признать законным и обоснованным ввиду его чрезмерной суровости», — указал Коржинек.

Котов в сентябре 2019 года получил четыре года колонии, прокуратура тогда не обжаловала его приговор в апелляционном порядке, сообщил Голубок. Во время рассмотрения апелляции защиты представитель гособвинения настаивал, что наказание Котову следует оставить в силе.

В январе президент по итогам большой пресс-конференции поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора.