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«Дело 27 июля» ,  
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Замгенпрокурора потребовал смягчить «чрезмерно суровый» приговор Котову

Генпрокуратура потребовала снизить до 1 года срок наказания активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии по делу о неоднократных нарушениях на митингах. Замгенпрокурора назвал приговор «чрезмерно суровым»
Константин Котов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Заместитель генпрокурора Леонид Коржинек потребовал снизить с четырех лет до одного года срок наказания активисту Константину Котову, осужденному по делу о неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК). Об этом сообщил РБК адвокат Котова Сергей Голубок. Текст кассационного представления Коржинека есть в распоряжении РБК.

Рассматривая дело Котова, суд указал, что учел в качестве смягчающих обстоятельств его положительные характеристики, отсутствие судимости и то, что он оказывает материальную помощь своим родителям-пенсионерам. Отягчающих обстоятельств суд не выявил. Несмотря на это, он посчитал, что исправление Котова возможно только в колонии общего режима, и назначил ему срок, приближенный к максимально возможному, говорится в кассационном представлении Коржинека. Суд апелляционной инстанции в свою очередь «не дал должной оценки отсутствию в приговоре надлежащей мотивации размера срока лишения свободы».

«При таких обстоятельствах назначенное Котову наказание нельзя признать законным и обоснованным ввиду его чрезмерной суровости», — указал Коржинек.

Котов в сентябре 2019 года получил четыре года колонии, прокуратура тогда не обжаловала его приговор в апелляционном порядке, сообщил Голубок. Во время рассмотрения апелляции защиты представитель гособвинения настаивал, что наказание Котову следует оставить в силе.

В январе президент по итогам большой пресс-конференции поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора.

27 января Конституционный суд (КС) поручил пересмотреть приговор Котову, указав, что ст. 212.1 УК была применена в отношении него неверно. Так, суд не стал рассматривать вопросы, был ли вред, причиненный его действиями, существенным и утратило ли публичное мероприятие, где он участвовал, мирный характер. «А именно наличие указанных обстоятельств является необходимым условием лишения свободы», — говорилось в определении. При этом КС не пришел к выводу, что сама по себе статья УК о неоднократных нарушениях на митингах противоречит Основному закону. 

Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову
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Котов был задержан во время несогласованной акции возле здания администрации президента на Старой площади в августе прошлого года. Активист был задержан почти сразу после выхода из метро «Китай-город». До этого Котов в течение года несколько раз был оштрафован из-за участия в митингах и пикетах, поэтому СКР предъявил ему обвинение по ст. 212.1 УК, которая предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях.

Котов стал вторым в России осужденным по ст. 212.1 УК. Первым был гражданский активист Ильдар Дадин, которого в конце 2015 года приговорили к трем годам колонии. Тогда КС также поручил пересмотреть его дело, и президиум Верховного суда отменил приговор. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявлял, что возражает против применения ст. 212.1 УК и поддерживает ее отмену. 

Автор: Маргарита Алехина
Теги: акции протеста, Конституционный суд, Леонид Коржинек, Генпрокуратура
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