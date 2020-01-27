КС поручил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Котову
Конституционный суд поручил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову, который был признан виновным по статье 212 УК России (нарушение установленного порядка проведения собраний и митингов). В определении, которое есть в распоряжении РБК, указано, что судебные решения по его делу приняты в истолковании, которое расходится с конституционно-правовым смыслом статьи. Там напомнили о постановлении 2017 года, которое было принято по жалобе Ильдара Дадина.
Котов был задержан в августе прошлого года за участие в несанкционированном митинге возле здания администрации президента. Тверской суд Москвы 5 сентября признал его виновным, а поскольку обвиняемый до этого несколько раз привлекался к ответственности, Котову определили наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Сам Котов указывал, что статья, по которой он осужден, допускает произвольное привлечение к уголовной ответственности за формальное повторное нарушение порядка организации или проведения митинга. Он говорил, что действительной опасности для конституционно охраняемых ценностей не было, а потому безосновательное лишение свободы противоречит статьям основного закона страны.
В Конституционном суде напомнили, что еще в феврале 2017 года постановлением по делу Ильдара Дадина признали ст.212 «не противоречащей Конституции», однако указали, что федеральный законодатель правомочен внести в нее изменения, уточняющие нормативные основания привлечения к уголовной ответственности
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