КС поручил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Котову

В своем решении Конституционный суд сослался на постановление 2017 года, принятое по итогам рассмотрения жалобы Ильдара Дадина

Константин Котов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Конституционный суд поручил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову, который был признан виновным по статье 212 УК России (нарушение установленного порядка проведения собраний и митингов). В определении, которое есть в распоряжении РБК, указано, что судебные решения по его делу приняты в истолковании, которое расходится с конституционно-правовым смыслом статьи. Там напомнили о постановлении 2017 года, которое было принято по жалобе Ильдара Дадина.

Котов был задержан в августе прошлого года за участие в несанкционированном митинге возле здания администрации президента. Тверской суд Москвы 5 сентября признал его виновным, а поскольку обвиняемый до этого несколько раз привлекался к ответственности, Котову определили наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сам Котов указывал, что статья, по которой он осужден, допускает произвольное привлечение к уголовной ответственности за формальное повторное нарушение порядка организации или проведения митинга. Он говорил, что действительной опасности для конституционно охраняемых ценностей не было, а потому безосновательное лишение свободы противоречит статьям основного закона страны.

В Конституционном суде напомнили, что еще в феврале 2017 года постановлением по делу Ильдара Дадина признали ст.212 «не противоречащей Конституции», однако указали, что федеральный законодатель правомочен внести в нее изменения, уточняющие нормативные основания привлечения к уголовной ответственности

Материал дополняется.