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Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение

Теперь дело гражданского активиста рассмотрит другой состав судей. Пересмотреть наказание после поручения президента просила Генпрокуратура
Константин Котов во время оглашения приговора в Тверском районном суде (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Второй кассационный суд отправил на новое апелляционное рассмотрение иным составом суда дело активиста Константина Котова, осужденного по статье о неоднократных нарушениях на акциях (ст. 212.1 УК). Такое решение приняла тройка судей под руководством Елены Васильевой, передает корреспондент РБК.

Таким образом было отменено решение по апелляции, утвердившее приговор Котову. Суд оставил активиста под стражей до новой апелляции.

Скорее всего, Котов будет снова этапирован в один из московских СИЗО, где он будет дожидаться нового рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, пояснила журналистам адвокат Мария Эйсмонт. Она отметила, что у кассационного суда было много вариантов действий вплоть до отмены приговора первой инстанции и вынесения нового. «Дело Котова рано или поздно будет прекращено по реабилитирующим основаниям. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы он прошел минимальное количество инстанций для этого», — сказала Эйсмонт, добавив, что силы, время и желание бороться дальше у его защитников есть.

Приговор Котову обжаловали как защитники, так и гособвинение. Активист был осужден в сентябре прошлого года. Во время рассмотрения дела в первой инстанции гособвинитель запрашивал для него 4,5 года колонии, во время апелляционного пересмотра представитель прокуратуры настаивал, что наказание Котову следует оставить в силе.

Однако в январе этого года президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора. Вскоре замгенпрокурора Леонид Коржинек направил в суд кассационное представление, где, вопреки первоначальной позиции Генпрокуратуры, назвал приговор чрезмерно суровым.

Поддержать Котова в суд пришли протоиерей Алексей Уминский, политик Дмитрий Гудков, бывший заключенный по «московскому делу» Самариддин Раджабов.

Котов стал вторым в России осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Первым был гражданский активист Ильдар Дадин, которого в конце 2015 года приговорили к трем годам колонии. После этого Конституционный суд также поручил пересмотреть его дело, и президиум Верховного суда отменил приговор. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в 2017 году заявил, что возражает против применения ст. 212.1 УК и поддерживает ее отмену.

Что говорил Котов и его адвокаты

Котов участвовал в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание. «Мое дело простое, как дважды два. Если бы не желание кого-то во власти показательно наказать меня, как и других фигурантов «московского дела», оно бы развалилось еще на стадии предварительного следствия. Вместо этого следствие с упорством, достойным лучшего применения, продолжает издеваться над правом и правосудием. Мое дело не уникально, репрессивная машина, к сожалению, не останавливается», — сказал Котов. Он напомнил о делах «Сети» и «Нового величия» — по последнему проходит Анна Павликова, на которой Котов уже после ареста женился.

«Желаю всем действовать по своей совести. Если совесть вступает в конфликт с законодательством, его формальными нормами, то винить в этом стоит последнее. Существование таких статей УК, как 212.1, говорит о серьезнейших проблемах, которые мы должны решить», — сказал активист.

На заседании суда присутствовали два представителя уполномоченного по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяны Москальковой, она 2 марта также направила в суд кассационную жалобу на приговор. Она сослалась на определение Конституционного суда, который по жалобе Котова решил, что ст. 212.1 УК была применена в отношении него неверно: в частности, суд первой инстанции не указал, был ли вред, причиненный его действиями, существенным и утратило ли публичное мероприятие, в котором он участвовал, мирный характер. Москалькова полагает, что до своего задержания Котов несколько раз привлекался к административной ответственности по формальным основаниям, реального ущерба общественному порядку, здоровью и безопасности граждан, имуществу его действия не нанесли.

Интересы Котова в суде представляли 14 адвокатов. Состава преступления в действиях активиста не было, а его преследование нарушает Конституцию, настаивали они. Приговор Котову и последующие события «сигнализируют чудовищный сбой в работе правосудия», заявила на заседании одна из его защитников Мария Эйсмонт. По сути, суд в очередной раз собрался, чтобы определить, «содержал ли проход гражданина по площади в течение 38 секунд признаки уголовного преступления», указала Эйсмонт. Она утверждает, что утверждения гособвинителей, будто Котов непосредственно перед задержанием скандировал политические лозунги и мешал передвижению граждан, опровергается видеозаписью со Старой площади.

«Мы не будем радоваться, если Котова просто выпустят. Мы обрадуемся, только если его приговор будет отменен, а дело прекращено», — сказала адвокат Анна Ставицкая. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью — реальное преступление с понятным ущербом — УК предусматривает наказание до трех лет колонии, а Котов отбывает больший срок за неоднократно повторенные мирные действия, указала адвокат Анастасия Костанова. Сокращение тюремного срока до одного года, о котором просит Генпрокуратура, не является благом для невиновного человека», — отметила Костанова.

Защитник Александр Пиховкин высказал мнение, что «без вмешательства главы государства наши независимые суды не смогли принять справедливое решение в отношении Котова», и потребовал вынести частные определения в адрес судей, выносивших и утверждавших приговор. «Этот процесс — еще и процесс над адвокатурой. Котов был фактически лишен права на защиту, все наши ходатайства были отклонены. Результатом стала самая страшная судебная ошибка из возможных — осуждение невиновного человека, сопряженное с лишением свободы» — возмутился Пиховкин.

Котова задержали 10 августа во время несогласованной акции возле здания администрации президента на Старой площади, при этом принять в ней участие активист, по сути, не успел: полицейские отвели его в автозак сразу после выхода из метро «Китай-город». До этого Котова в течение года несколько раз штрафовали из-за участия в митингах и пикетах, так что СКР предъявил ему обвинение по ст. 212.1 УК — она предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение полугода привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях.
Автор: Маргарита Алехина
Теги: Котов, митинг, «статья Дадина»
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