Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение

Теперь дело гражданского активиста рассмотрит другой состав судей. Пересмотреть наказание после поручения президента просила Генпрокуратура

Константин Котов во время оглашения приговора в Тверском районном суде (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Второй кассационный суд отправил на новое апелляционное рассмотрение иным составом суда дело активиста Константина Котова, осужденного по статье о неоднократных нарушениях на акциях (ст. 212.1 УК). Такое решение приняла тройка судей под руководством Елены Васильевой, передает корреспондент РБК.

Таким образом было отменено решение по апелляции, утвердившее приговор Котову. Суд оставил активиста под стражей до новой апелляции.

Скорее всего, Котов будет снова этапирован в один из московских СИЗО, где он будет дожидаться нового рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, пояснила журналистам адвокат Мария Эйсмонт. Она отметила, что у кассационного суда было много вариантов действий вплоть до отмены приговора первой инстанции и вынесения нового. «Дело Котова рано или поздно будет прекращено по реабилитирующим основаниям. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы он прошел минимальное количество инстанций для этого», — сказала Эйсмонт, добавив, что силы, время и желание бороться дальше у его защитников есть.

Приговор Котову обжаловали как защитники, так и гособвинение. Активист был осужден в сентябре прошлого года. Во время рассмотрения дела в первой инстанции гособвинитель запрашивал для него 4,5 года колонии, во время апелляционного пересмотра представитель прокуратуры настаивал, что наказание Котову следует оставить в силе.

Однако в январе этого года президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора. Вскоре замгенпрокурора Леонид Коржинек направил в суд кассационное представление, где, вопреки первоначальной позиции Генпрокуратуры, назвал приговор чрезмерно суровым.

Поддержать Котова в суд пришли протоиерей Алексей Уминский, политик Дмитрий Гудков, бывший заключенный по «московскому делу» Самариддин Раджабов.

Котов стал вторым в России осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Первым был гражданский активист Ильдар Дадин, которого в конце 2015 года приговорили к трем годам колонии. После этого Конституционный суд также поручил пересмотреть его дело, и президиум Верховного суда отменил приговор. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в 2017 году заявил, что возражает против применения ст. 212.1 УК и поддерживает ее отмену.

Что говорил Котов и его адвокаты

Котов участвовал в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание. «Мое дело простое, как дважды два. Если бы не желание кого-то во власти показательно наказать меня, как и других фигурантов «московского дела», оно бы развалилось еще на стадии предварительного следствия. Вместо этого следствие с упорством, достойным лучшего применения, продолжает издеваться над правом и правосудием. Мое дело не уникально, репрессивная машина, к сожалению, не останавливается», — сказал Котов. Он напомнил о делах «Сети» и «Нового величия» — по последнему проходит Анна Павликова, на которой Котов уже после ареста женился.

«Желаю всем действовать по своей совести. Если совесть вступает в конфликт с законодательством, его формальными нормами, то винить в этом стоит последнее. Существование таких статей УК, как 212.1, говорит о серьезнейших проблемах, которые мы должны решить», — сказал активист.