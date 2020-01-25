Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову

Константин Котов (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности приговора в отношении Константина Котова. В начале сентября суд Москвы приговорил программиста к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах (ст. 212.1 УК).

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении Кремля.

Ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов, вступивший на этот пост 22 января. До этого Краснов работал заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, занимаясь в ведомстве расследованиям резонансных дел, среди которых покушение на Анатолия Чубайса, убийство политика Бориса Немцова, а также судьи Эдуарда Чувашова.

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