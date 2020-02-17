Суд взыскал ₽311 тыс. c Соболь и Албурова в пользу метрополитена Москвы

Любовь Соболь (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск Московского метрополитена к юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и главе отдела расследований ФБК Георгию Албурову, сообщили РБК в суде, пояснив, что требования столичной подземки удовлетворены в полном объеме.

«Сумма иска — 311 тыс. руб.», — уточнили в пресс-службе суда.

Московский метрополитен обратился в суд в сентябре, заявив, что из-за действий Албурова и Соболь, выступивших организаторами акции 3 августа в Москве, потерпел убыток. Свои убытки метрополитен объяснил тем, что был вынужден вызвать на работу в выходной день сотрудников и заплатить им сверхурочные. Позиция ФБК заключалась в том, что в этот день метрополитен напротив, заработал дополнительные 2,6 млн руб.

По словам юриста ФБК Любови Соболь, оппозиционеры планируют оспорить это решение Симоновского суда «вплоть до ЕСПЧ». «Считаем, что это решение достаточно абсурдно, и оно находится в логике властей по «мести» оппозиции за летние акции протеста в Москве, которые прошли из-за недопуска независимых кандидатов на муниципальные выборы», — заявила она РБК.

После несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Мосгортранс заявлял иск к его организаторам, и он был удовлетворен, — Алексею Навальному, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Олегу Степанову и Илье Яшину. В иске Мосгортранс просил взыскать с ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн руб. Как указал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки. Коптевский суд ранее удовлетворил аналогичный иск и взыскал с ответчиков 3,5 млн руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги», а также 55 тыс. руб. по иску от Московского метрополитена. Представители метрополитена в иске заявили, что им пришлось дополнительно вызвать на работу для обеспечения безопасности семерых начальников станций и замначальника службы движения метрополитена.