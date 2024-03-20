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Военная операция на Украине ,  
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Козловского и Раппопорт убрали из титров фильма «Летучий корабль»

Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров фильма «Летучий корабль»
Сюжет
Военная операция на Украине
Козловский в фильме загримирован до неузнаваемости, на персонажа Раппопорт «надели» маску с помощью компьютерной графики. Создатели сообщили, что вносили изменения в актерский состав из-за критики актерами военных действий
Ксения Раппопорт и Данила Козловский на сцене театра
Ксения Раппопорт и Данила Козловский на сцене театра (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

На премьерном показе фильма «Летучий корабль» стало известно, что из титров убрали имена актера Данилы Козловского и актрисы Ксении Раппопорт, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» (БК).

«Я не могу вам это никак прокомментировать», — сказал РБК пресс-секретарь актера и его брат Егор Козловский. Агент Раппопорт также отказалась от комментариев.

«Летучий корабль» — фильм Ильи Учителя (сын режиссера Алексея Учителя, который выступил одним из продюсеров картины). Это адаптация мультфильма «Летучий корабль» 1979 года Гарри Бардина.

По сюжету царь (Леонид Ярмольник) собирается выдать дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника богача Полкана (Федор Добронравов) — Поля (Андрей Бурковский), но царевна не согласна. Она случайно встречается с обычным матросом Иваном (Александр Метелкин), между ними возникают чувства. Чтобы освободить любимую из заточения в замке, Иван хочет построить летучий корабль.

В кинотеатрах фильм выйдет 21 марта.

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Как пишет БК, в картине Козловский исполнил несколько ролей Бабок-ёжек, он загримирован до неузнаваемости. Раппопорт сыграла цыганку-гадалку, на ее персонажа в финальном монтаже была «надета» маска при помощи компьютерной графики.

Ранее создатели фильма сообщили, что съемки «Летучего корабля» завершили еще до начала военной операции и впоследствии «пришлось заменить» нескольких актеров, критиковавших военные действия.

Козловский отсудил рубль у просившего проверить его на экстремизм
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Данила Козловский

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В прошлом году «общественник» Виталий Бородин потребовал проверить Козловского на экстремизм из-за его призыва выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги» в документальном фильме о сериале «Карамора». Актер пояснил, что эти слова были сказаны перед массовкой при объяснении им актерской задачи.

Козловский подал иск против Бородина, суд взыскал с последнего 1 руб. компенсации морального вреда и признал сведения, которые тот распространял, не соответствующими действительности. На фоне сообщений о проверке начались переносы спектаклей с Козловским, он ушел в отпуск до конца года.

Раппопорт также столкнулась с отменой спектаклей, кроме того, ее исключили из состава попечительского совета фонда «Круг добра» и из петербургского городского Совета по культуре.

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Данила Козловский Ксения Раппопорт дипфейк кино Алексей Учитель
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