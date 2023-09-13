Козловский отсудил рубль у просившего проверить его на экстремизм

Проигравший актеру суд активист заявил о намерении подать апелляцию. Козловский ранее заявил, что не призывал к митингам и не уезжал из России, а обвинения в свой адрес называл лживыми

Данила Козловский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Пресненский суд частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который актер и режиссер Данила Козловский подал к Виталию Бородину, называющему себя главой организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией», сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Бородин ранее требовал проверить артиста на экстремизм.

Суд по требованию Козловского взыскал с Бородина 1 руб. компенсации морального вреда и признал сведения, которые тот распространял, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

В апреле в своем телеграм-канале Бородин заявил, что Козловский в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом) «четко призвал выводить наших граждан на улицы, на митинги с разными лозунгами»; «поддержал признанного в России террористом Алексея Навального»; «заявил, что находясь на приеме у президента России В. Путина, ему было некомфортно с ним рядом сидеть». Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» должен в течение пяти дней удалить эти данные и опровергнуть их.

«В остальной части иска отказано». — сообщили в суде, не уточнив, в каких требованиях было отказано. В картотеке Пресненского суда документы по этому делу не опубликованы.

РБК обратился за комментарием к представителю Данилы Козловского.

Бородин в телеграм-канале написал, что обжалует решение суда, а также пригрозил «вызвать в вышестоящую инстанцию в суде» эксперта, который выдал заключение по иску актера. Он также заявил, что не будет платить рубль, пока дело не пройдет все инстанции.

Козловский подал иск в апреле, указав в роли ответчиков Бородина, его организацию и агентство ТАСС, но сначала заявление не приняли, так как к нему не приложили необходимых документов. В конце июня дело приняли к производству.

Тогда же Козловский заявил, что слова, в которых активист увидел призывы к экстремизму, он произнес на съемочной площадке сериала «Карамора», когда объяснял актерам задачу. Он также обратил внимание, что интервью, на которое обратил внимание Бородин, было записано два года назад. Обвинения активиста он назвал «лживыми и подлыми».

Актер опроверг свой отъезд из России, добавив, что все доходы он получает в стране, а в США ездил к ребенку. Козловский заверил, что и дальше будет работать в России, «пока это возможно». Позднее он сообщил, что уходит в отпуск до конца 2023 года по «личным обстоятельствам».

Бородин известен жалобами на СМИ, артистов и скандалами на ток-шоу федеральных каналов. Например, он направлял обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить артистов Аллу Пугачеву и Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Актрису Лию Ахеджакову в обращении в то же ведомство Бородин просил признать иноагентом.