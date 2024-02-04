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В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова

В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова после жалоб
В минкульте объяснили, что решение об отмене постановки «Эйнштейн и Маргарита» было принято «с учетом общественного мнения». Она должна была пройти в КЗЦ «Миллениум». Ранее ее отменили в Петербурге и Екатеринбурге

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» в Ярославле объявил об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита» по пьесе Александр Гельман «Альмар», в котором играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков.

«Уважаемые зрители! Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» отменен. Вы можете вернуть раннее купленные билеты в места приобретения с полным возвратом стоимости», — сообщается на сайте КЗЦ.

Как пишет 76.ru, сначала спектакль должны были сыграть 25 февраля, потом его перенесли на 26 февраля. По данным издания, постановку отменили после обращений жителей Ярославля, в том числе к губернатору и местному минкульту.

По словам автора обращения Сергея Казанского, Серебряков и Раппопорт живут за границей, «выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России». «В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», — приводит слова Казанского издание.

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В минкульте объяснили, что решение об отмене постановки в Ярославле было принято «с учетом общественного мнения». «Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием артистов Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова был запланирован коммерческой организацией на площадке Концертно-зрелищного центра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время, с учетом общественного мнения, было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле», — сказали в ведомстве.

В феврале прошлого года спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Раппопорт и Серебряковым был отменен в государственном театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Там объяснили это «техническими причинами». В мае того же года постановка должна была пройти на сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге, но за два дня до даты спектакля он пропал с афиш.

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«Эйнштейн и Маргарита» — первая постановка пьесы драматурга Александра Гельмана «Альмар» в мире. Согласно описанию, спектакль Александра Марина повествует «о непростых отношениях двух людей в непростое для всего мира время». Его премьера состоялась 12 июня в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Раппопорт была среди тех, кто подписал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о прекращении военных действий на Украине.

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Елена Чернышова
Ксения Раппопорт Алексей Серебряков спектакль отмена Ярославль
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