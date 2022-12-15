Путин исключил Хаматову из попечительского совета «Круга добра»

Из попечительского совета «Круга добра» исключили Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт. В его состав вошли детский омбудсмен Мария Львова-Белова и летчик-космонавт Олег Новицкий

Чулпан Хаматова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ об исключении народной артистки России Чулпан Хаматовой из состава попечительского совета фонда «Круг добра».

Также из него исключили актрису, попечителя фонда «Дети-бабочки» Ксению Раппопорт, основательницу фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину и заместителя главного врача Свердловской областной детской клинической больницы Ларису Фечину.

В состав попечительского совета фонда включили детского омбудсмена Марию Львову-Белову, летчика-космонавта, героя России Олега Новицкого и депутата Госдумы, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Этим же указом Путин увеличил возраст пациентов, которые могут получать помощь от фонда «Круг добра», с 18 до 19 лет.

Хаматова — учредитель фонда «Подари жизнь». В конце февраля она, Раппопорт и десятки руководителей НКО и благотворительных фондов призвали Путина остановить боевые действия на Украине. В марте Хаматова уехала в Латвию. Актриса рассказывала, что боится возвращаться в Россию, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму». Позже она уволилась из театра «Современник», в котором играла с 1998 года, — по словам Хаматовой, написать заявление ее попросил заведующий труппой.

«Круг добра» — фонд помощи детям с орфанными заболеваниями, он был создан в январе 2021 года по инициативе Путина. Его учредитель — Минздрав. Фонд, в частности, помогает закупать дорогостоящие препараты, которые не зарегистрированы в России. «Круг добра» финансируется из средств, получаемых от повышения налоговой ставки на доходы физлиц, которые превышают 5 млн руб. в год. Для таких доходов введена ставка 15%, а не 13%.