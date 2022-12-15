Путин исключил Хаматову из попечительского совета «Круга добра»
Президент Владимир Путин подписал указ об исключении народной артистки России Чулпан Хаматовой из состава попечительского совета фонда «Круг добра».
Также из него исключили актрису, попечителя фонда «Дети-бабочки» Ксению Раппопорт, основательницу фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину и заместителя главного врача Свердловской областной детской клинической больницы Ларису Фечину.
В состав попечительского совета фонда включили детского омбудсмена Марию Львову-Белову, летчика-космонавта, героя России Олега Новицкого и депутата Госдумы, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
Этим же указом Путин увеличил возраст пациентов, которые могут получать помощь от фонда «Круг добра», с 18 до 19 лет.
Хаматова — учредитель фонда «Подари жизнь». В конце февраля она, Раппопорт и десятки руководителей НКО и благотворительных фондов призвали Путина остановить боевые действия на Украине. В марте Хаматова уехала в Латвию. Актриса рассказывала, что боится возвращаться в Россию, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму». Позже она уволилась из театра «Современник», в котором играла с 1998 года, — по словам Хаматовой, написать заявление ее попросил заведующий труппой.
«Круг добра» — фонд помощи детям с орфанными заболеваниями, он был создан в январе 2021 года по инициативе Путина. Его учредитель — Минздрав. Фонд, в частности, помогает закупать дорогостоящие препараты, которые не зарегистрированы в России. «Круг добра» финансируется из средств, получаемых от повышения налоговой ставки на доходы физлиц, которые превышают 5 млн руб. в год. Для таких доходов введена ставка 15%, а не 13%.