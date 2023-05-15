Данила Козловский до конца года ушел в отпуск

Данила Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам

Малый драматический театр отменил запланированные на май постановки с участием Козловского, а сам актер объявил, что по личным обстоятельствам уходит в отпуск до конца года. В апреле Козловского попросили проверить на экстремизм

Данила Козловский (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер Данила Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года «по личным обстоятельствам». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Артист добавил, что майские спектакли в петербургском Театре Европы (МДТ) с его участием отменили. На сайте театра уточняется, что отменены назначенные на 21–24 мая спектакли «Гамлет» и «Коварство и любовь», в которых Козловский играет Гамлета и Фердинанда соответственно.

В апреле МДТ перенес спектакли «Гамлет», которые должны были состояться 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая. Незадолго до переноса глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил МВД проверить слова Козловского на экстремизм (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для этого стало высказывание актера в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом) с призывом выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги», объяснил Бородин.

Козловский после этих обвинений заявил, что «не призывал ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», а указанные слова прозвучали на съемках сериала «Карамора» перед массовкой, когда актер «объяснял им их актерскую задачу», — это вошло в документальный фильм о сериале. Актер подал к Бородину иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд его не принял.

Кроме постановок в МДТ Козловский в апреле и мае также должен был появиться в «Поколении Маугли» в МХТ им. Чехова. Однако спектакля, который был запланирован на 14 мая, сейчас в афише театра нет — ближайший состоится 3 июня.