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Беглов исключил из Совета по культуре Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт

Губернатор Беглов исключил из Совета по культуре Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт
Из Совета по культуре при губернаторе исключили Ксению Раппопорт, Покраса Лампаса, искусствоведа Дмитрия Озеркова и экс-главу «Манежа» Павла Пригару. Трое из них публично выступали против военной операции на Украине *
Покрас Лампас (Арсений Пыженков)
Покрас Лампас (Арсений Пыженков) (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исключил из городского Совета по культуре художника Покраса Лампаса, народную артистку России Ксению Раппопорт, искусствоведа Дмитрия Озеркова, который ранее заведовал отделом современного искусства Эрмитажа, и бывшего директора выставочного зала «Манеж» Павла Пригару. Это следует из постановления от 10 ноября, которое опубликовано в базе электронного фонда правовых и нормативно-технических документов.

Совет по культуре и искусству действует в Петербурге с 2011 года. Его возглавляет Беглов.

О причинах такого решения в документе не говорится. В документ, который определяет состав этого совета при губернаторе, также были внесены соответствующие изменения — напротив фамилий Раппопорт, Озеркова, Пригары и имени Лампаса Покраса внесены пометки «исключен/исключена из состава Совета постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 10 ноября 2022 года N 81-пг».

Трое из тех, кого исключили из Совета по культуре при Беглове, ранее публично выступали против специальной военной операции России на Украине. Художник Покрас Лампас заявил о своей позиции через социальные сети еще в феврале, опубликовав работу, посвященную Украине.

«Я художник, а не политик, но вся философия моих работ, манифестов, слов и проектов связана с объединением человечества ради создания общей письменности будущего в гармонии различных культур, идентичностей, особенностей», — писал он в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Актриса Ксения Раппопорт также выступила против действий России на Украине сразу после начала военной операции. Как попечитель благотворительного фонда «Дети-Бабочки», она была в числе тех представителей российских НКО, которые подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить спецоперацию России на Украине.

Бывший заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков в начале октября сообщил, что уволился и уехал из страны. По его словам, желание сделать это у него появилось после 24 февраля, а окончательное решение было принято после выхода интервью директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. В интервью, которое вышло в конце июня, Пиотровский говорил, что Россия совершает «великие глобальные преобразования», и сравнил войну с «самоутверждением нации и людей». До увольнения Озерков проработал в музее 22 года.

Павел Пригара покинул должность директора Центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге в августе. Это крупнейшая выставочная площадка в центре города, на Исаакиевской площади. В «Манеже», говоря о причинах ухода Пригары, сообщили, что сделал он это «по личным причинам».

РБК обратился за комментариями к художнику. Представитель Ксении Раппопорт и Дмитрий Озерков отказались от комментариев РБК.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Любовь Порываева Любовь Порываева
Александр Беглов Санкт-Петербург Ксения Раппопорт Эрмитаж Покрас Лампас Военная операция на Украине
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