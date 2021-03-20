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В России третий день подряд выявили более 9 тыс. случаев коронавируса

Общее число подтвержденных случаев инфицирования выросло до 4,447 млн По данным штаба, за весь период пандемии в стране скончались 94,6 тыс. человек
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 9632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Суточный прирост зараженных третий день подряд держится выше 9 тыс. человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования выросло до 4,447 млн.

Лидируют по числу подтвержденных случаев инфицирования за сутки Москва (1728), Санкт-Петербург (899) и Московская область (651). Наименьший суточный прирост зафиксирован в Еврейском автономном округе и на Чукотке (по два случая), в Республике Тыва и в Ненецком автономном округе (по одному).

В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Полностью выздоровели 11,2 тыс. человек, за весь период — 4,060 млн.

Также за последние 24 часа в России умерли 392 человека с подтвержденным COVID-19. Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве (54), Санкт-Петербурге (36), в Московской и Воронежской областях (23 и 22 соответственно). Общее число летальных исходов составило 94 659. Данные штаба отличаются от подсчетов Росстата, который в своей статистике учитывает тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19. По информации ведомства, общее количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 200 тыс.

Как накануне обратила внимание представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, число новых случаев инфицирования снижается более недели. В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Несмотря на это, заявило ведомство, отменять ограничительные меры, такие как масочный режим, пока рано.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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