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Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тыс. человек

Число умерших россиян с коронавирусом в январе снизилось после декабрьского антирекорда — их оказалось 37,1 тыс. человек, сообщил Росстат. Всего за период пандемии в стране умерли свыше 200 тыс. заболевших
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

В январе число умерших россиян с COVID-19 составило 37 107 человек, сообщил Росстат. Таким образом, число умерших россиян с коронавирусом с начала пандемии достигло 200 432 человек. Статистическое ведомство собирает данные из медицинских свидетельство о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

Росстат также скорректировал данные по числу умерших россиян с коронавирусом в декабре. По новым данным, таких оказалось 45 331 человек (первоначально статистическое ведомство отчиталось о 44 435 умерших). Декабрьские показатели остаются самыми высокими по числу умерших россиян с COVID-19 за месяц.

Показатель смертей с коронавирусом в январе (37 107 человек) складывается из следующих составляющих:

 — основной причиной смерти COVID-19 стал для 21 511 человек. В этих случаях вирус был идентифицирован в полном объеме при жизни или посмертно;

— у 4781 умершего вирус идентифицирован не был, но по течению заболевания велика вероятность, что смерть наступила именно от коронавируса;

 — у 2388 человек COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений другого заболевания;

— у 8427 человек вирус не был основной причиной смерти и не оказал существенного воздействия на развитие других заболеваний.

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С апреля 2020-го по январь 2021-го, согласно данным оперативного штаба правительства, было выявлено 3 868 087 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, доля умерших от количества подтвержденных случаев заболевания составила 5,18%. Если оценивать уровень летальности только по числу россиян, у которых COVID-19 стал основной причиной смерти, то он составил 2,7%.

Январская смертность снизилась по сравнению с декабрем 2020 года на 9,5%, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. «В структуре прироста смертности за январь 2021 года стопроцентно подтвержденные случаи ковида составляют 47,2%. Если к стопроцентно подтвержденным случаям добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6%», — оценила она. Голикова также подчеркнула, что оперативные данные за февраль 2021 года показывает «устойчивое снижение смертности» к январю, которое составляет 21,7%.

Общее число умерших в России в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года увеличилось на 55 694 человека, до 219 769 человек, следует из данных Росстата.

Лидером по приросту умерших россиян с коронавирусом остается Москва (5 558 человек). В Московской области этот показатель составляет 2 844 человека, в Санкт-Петербурге — 2931 человек.

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