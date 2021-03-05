Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тыс. человек

Число умерших россиян с коронавирусом в январе снизилось после декабрьского антирекорда — их оказалось 37,1 тыс. человек, сообщил Росстат. Всего за период пандемии в стране умерли свыше 200 тыс. заболевших

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В январе число умерших россиян с COVID-19 составило 37 107 человек, сообщил Росстат. Таким образом, число умерших россиян с коронавирусом с начала пандемии достигло 200 432 человек. Статистическое ведомство собирает данные из медицинских свидетельство о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

Росстат также скорректировал данные по числу умерших россиян с коронавирусом в декабре. По новым данным, таких оказалось 45 331 человек (первоначально статистическое ведомство отчиталось о 44 435 умерших). Декабрьские показатели остаются самыми высокими по числу умерших россиян с COVID-19 за месяц.

Показатель смертей с коронавирусом в январе (37 107 человек) складывается из следующих составляющих:

— основной причиной смерти COVID-19 стал для 21 511 человек. В этих случаях вирус был идентифицирован в полном объеме при жизни или посмертно;

— у 4781 умершего вирус идентифицирован не был, но по течению заболевания велика вероятность, что смерть наступила именно от коронавируса;