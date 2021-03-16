Кремль допустил дальнейшее снятие ограничений из-за коронавируса

Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что коронавирус пока не отступил, в том числе и в Кремле. В Европе же ситуация не такая оптимистичная

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Статистика по числу зараженных COVID 19 позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя массовые мероприятия в Крыму по поводу годовщины референдума о воссоединении полуострова с Россией.

«Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — цитирует Пескова агентство ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента особо отметил, что, хотя ситуация и улучшилась, коронавирус пока не отступил, в том числе и в Кремле. «Сейчас гораздо лучше. Не так часто, как это было месяца четыре-пять назад, но люди все равно изредка продолжают болеть», — сказал Песков.

«Те, кто приходит на совещания, на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, должны иметь при себе копию теста, сделанного за последние, по-моему, двое суток, и также соблюдать масочный режим», — добавил он.