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Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 54 человека

Всего в стране заболели 253 человека. По данным оперативного штаба, только за последние сутки из больниц выписали семь пациентов. В Москве число заболевших увеличилось до 131 человека
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В России за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 253, то есть на 54 человека. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое поступило в РБК.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено в Москве: 33. Шесть человек заболели в Якутии, по четыре в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два в Кировской и Новосибирской областях.

По одному заболевшему выявили в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Указывается, что новые пациенты в последние дни посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Теперь они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах, а люди, с которыми они контактировали, направляются под медицинское наблюдение. Всего под медицинским контролем остаются 27 487 человек.

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Также в штабе сообщили, что за последние сутки выписали семь человек: в Москве и Липецкой области.

Накануне число заразившихся коронавирусом выросло на 52 человека. Также стало известно о смерти в Москве 79-летней пациентки. Тест подтвердил у нее наличие COVID-19, однако причиной гибели стал оторвавшийся тромб на фоне целого ряда тяжелых болезней.

По данным университета Джона Хопкинса, который собирает данные о заболевших коронавирусом по всему миру, всего в мире были инфицированы более 246 тыс. человек. Более 86 тыс. выздоровели, 10040 умерли. Больше всего погибших в Италии, КНР, Иране, Испании и Франции.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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