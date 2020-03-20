Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 54 человека

Всего в стране заболели 253 человека. По данным оперативного штаба, только за последние сутки из больниц выписали семь пациентов. В Москве число заболевших увеличилось до 131 человека

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В России за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 253, то есть на 54 человека. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое поступило в РБК.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки было выявлено в Москве: 33. Шесть человек заболели в Якутии, по четыре в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два в Кировской и Новосибирской областях.

По одному заболевшему выявили в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Указывается, что новые пациенты в последние дни посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Теперь они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах, а люди, с которыми они контактировали, направляются под медицинское наблюдение. Всего под медицинским контролем остаются 27 487 человек.