Пандемия коронавируса , 20 мар, 10:38
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Дерипаска назвал стратегию по борьбе с вирусом «самой жесткой» для людей
Олег Дерипаска
Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил меры российских властей с действиями зарубежных стран в ситуации по борьбе с коронавирусом.
«К сожалению, России так же, как и Великобритании, пришлось принять самую «жесткую» для населения страны стратегию борьбы с распространением коронавируса — стратегию «смягчения», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.
Такая стратегия, как он пояснил, предполагает, что людям необходимо «переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет».
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