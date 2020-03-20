Дерипаска назвал стратегию по борьбе с вирусом «самой жесткой» для людей

Олег Дерипаска (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил меры российских властей с действиями зарубежных стран в ситуации по борьбе с коронавирусом.

«К сожалению, России так же, как и Великобритании, пришлось принять самую «жесткую» для населения страны стратегию борьбы с распространением коронавируса — стратегию «смягчения», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Такая стратегия, как он пояснил, предполагает, что людям необходимо «переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет».

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