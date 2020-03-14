Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России нужно ввести полный карантин на 60 дней, закрыть на этот срок границы для иностранцев и отменить массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен Олег Дерипаска.

«Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — написал он. Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

По словам бизнесмена, руководители предприятий и госучреждений должны в течение двух дней подготовить все необходимые меры для обеспечения карантина. Он назвал 60 дней минимальным сроком для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших.

Сейчас страна не готова к эпидемии коронавируса, россияне игнорируют базовые меры предосторожности, считает Дерипаска. «Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», — написал он.

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