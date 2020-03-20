Власти назвали число выздоровевших от COVID-19 в России

Больница в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В России выздоровели еще четыре пациента, заболевшие коронавирусной пневмонией нового типа, общее число вылечившихся достигло девяти человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные, опубликованные на официальном портале «Стопкоронавирус.рф».

Число случаев заражения в России, указанное на портале, не изменилось с прошлого дня — коронавирус диагностирован у 199 человек.

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