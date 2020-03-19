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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

За сутки в 23 регионах России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в России зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-2019. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, поступившем в РБК.

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.

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Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, говорится в сообщении. Заболевшие граждане за последние две недели посещали страны, в которых распространяется коронавирусная инфекция. Власти определяют круг знакомых и родственников заболевших, чтобы поместить их под медицинское наблюдение.

Всего в России под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус находились более 62 тыс. человек, по состоянию на 18 марта под контролем остаются 22 тыс. человек.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано:

  • 12 — в Москве;
  • по 5 — в Московской и Свердловской областях;
  • по 3 — в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях;
  • по 2 — в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и в Краснодарском крае;
  • по 1 — в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, а также в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Чувашии, Якутии и Пермском крае.

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Утром 19 марта в Москве в инфекционной больнице скончалась пациентка, заразившаяся коронавирусом. Женщину 79 лет госпитализировали 13 марта. Ее вначале отправили в частную клинику, но после того как тест подтвердил наличие коронавируса, перевели в инфекционную больницу № 2. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, по данным властей, пневмония у женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом второго типа, атеросклерозом, гипертонией.

Всего, по последним данным ВОЗ, количество выявленных инфицированных в мире превысило 200 тыс. человек, в результате осложнений скончались более 9 тыс. человек.


 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Россия, заражение
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