Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

За сутки в 23 регионах России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в России зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-2019. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, поступившем в РБК.

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.

Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, говорится в сообщении. Заболевшие граждане за последние две недели посещали страны, в которых распространяется коронавирусная инфекция. Власти определяют круг знакомых и родственников заболевших, чтобы поместить их под медицинское наблюдение.