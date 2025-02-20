Певцов объявил о возвращении в «Ленком»

Месяц назад Певцов со скандалом покинул «Ленком». Вступившего с ним в полемику директора Варшавера позже перевели на должность президента. Тот воспринял перестановку критически: «Я считаю, что усидеть на двух стульях невозможно»

Дмитрий Певцов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер Дмитрий Певцов вернется в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» по приглашению художественного руководителя Владимира Панкова. Об этом актер сообщил в телеграм-канале.



«Сначала будет возвращение в спектакль «Юнона и Авось», далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — написал Певцов и назвал театр родным.

Перед этим, 14 января, в «Ленкоме» убрали фотографию Певцова со стены в фойе. Певцов тогда написал, что «после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность» и в его услугах театр не нуждается.

«Сейчас то, что Певцов наговорил журналистам, я даю в Сети, чтобы зрители тоже послушали, как человек обвиняет театр, в котором он сегодня играет три спектакля. Ну, не нравится тебе этот театр? Уйди сам, если ты не хочешь здесь быть», — рассказал занимавший тогда пост директора театра Марк Варшавер на следующий день. Он отметил, что Певцову предлагались новые роли и новый спектакль для продолжения сотрудничества. В «Ленкоме» объяснили: портрет повесили по ошибке, а решение его снять приняли из-за «негативных заявлений» Певцова, которые в театре сочли «неэтичными и не соответствующими действительности».

В 2021 году Варшавер счел «большой ошибкой» решение Певцова перейти на работу в Госдуму и призвал других артистов ее не повторять: «Это же другая профессия, все другое. Я противник этого. Хороший актер должен заниматься тем, что умеет». Варшавер пояснил, что выразил свое несогласие, когда актер пришел за трудовой книжкой. «Хотя он же не ушел из театра, он играет во всех спектаклях, в которых играл, кроме тех, которые я снял с репертуара», — добавил директор. «Тот «Ленком», который был моим домом 30 лет, прекратил свое существование почти сразу со смертью Марка Захарова [в 2019 году]. Сейчас это другой театр. Не тот, который был моим домом», — заявил Певцов летом 2023 года. Актер добавил: «И я очень рад, что я сейчас не там. Хотя и продолжаю играть там несколько спектаклей, в основном «Юнона и Авось».

Спустя несколько дней после снятия портрета Варшавер и Певцов обменялись резкими заявлениями. Руководство «Ленкома» проигнорировало «творческое завещание» Марка Захарова, чье имя носит театр, заявил Певцов. Со слов Варшавера, речь идет не о «творческом завещании», а служебной записке, в которой Захаров выразил свои пожелания. Те восемь спектаклей Захарова, что сегодня идут в театре, примерно таким образом и формируются, пояснил Варшавер.

В конце января депкульт Москвы решил учредить в «Ленкоме» должности президента и художественного руководителя. После смерти Марка Захарова в театре отсутствовала должность худрука, а все вопросы по управлению учреждением решал Марк Варшавер, который занимал должность директора «Ленкома».

Варшавер стал президентом, а худруком — режиссер Владимир Панков. В мэрии тогда сообщили: Варшавер «продолжит курировать» развитие театра, подобная практика раньше применялась в московских театрах, но не назвали конкретные полномочия новой должности.

«Владимир Панков — очень хороший режиссер… Но он остается руководителем своего театра — Центра драматургии и режиссуры. Опять эта пресловутая «оптимизация», когда один человек руководит сразу двумя-тремя театрами. Я считаю, что усидеть на двух стульях невозможно. Надо одно дело делать хорошо», — высказался Варшавер.