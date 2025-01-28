Новый худрук «Ленкома» пообещал не «рубить репертуар» и не увольнять

Нового худрука и директора в «Ленкоме» назначили на фоне конфликта театра с Певцовым. Тот обвинил «Ленком» в игнорировании творческого завещания Марка Захарова. Худрук пообещал сохранить в репертуаре культовые спектакли режиссера

Владимир Панков (Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»)

В репертуаре «Ленкома Марка Захарова» будут сохранены культовые спектакли Захарова, новое руководство не собирается никого увольнять, заявил назначенный худруком театра Владимир Панков.

«Мы не будем рубить репертуар. Очень важно оставить культовые спектакли Марка Анатольевича Захарова. Это должно остаться незыблемо. Особенно «Юнона и Авось» и «Поминальная молитва», — сказал Панков (цитата по «РИА Новости»).

Панков был художественным руководителем московского «Центра драматургии и режиссуры». В «Ленком» также был назначен новый директор, им стал Дмитрий Берестов, руководитель «Театра на Юго-Западе». Оба сохранят свои прошлые посты.

После смерти Марка Захарова в 2019 году в театре не было худрука, все вопросы по управлению учреждением решал Марк Варшавер, который занимал должность директора «Ленкома». Варшавер после новых назначений стал президентом театра.

Назначение худрука и директора произошло на фоне конфликта «Ленкома» с актером Дмитрием Певцовым, который с 2021 года является депутатом Госдумы. С того же времени он не работает в театре официально, но играл в некоторых спектаклях.

В середине января Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе «Ленкома». «После почти двухмесячной неизвестности наступила ясность», что театр «в его услугах более не нуждается», указал он и попрощался с «Ленкомом», в котором играл с 1991 года. Актриса Александра Захарова, дочь Марка Захарова, также заявила, что ее «убрали из всех спектаклей» театра.

Актер не раз говорил, что после смерти Захарова театр стал «другим» и «прекратил свое существование». Снятие фото «Ленком» связал с подобными негативными высказываниями Певцова.

Позднее артист заявил, что руководство театра проигнорировало «творческое завещание» Захарова после его смерти. Он опубликовал письмо умершего режиссера, написанное незадолго до смерти, с рекомендациями о том, какие спектакли ставить, какие убрать. После смерти Захарова в «Ленкоме» начали массово вводить новые поколения артистов в уже идущие спектакли, что «разрушает» постановки режиссера, добавил Певцов.

Варшавер в ответ заявил, что названный «завещанием» документ — это ежегодная служебная записка, в которой Захаров изложил свои пожелания по формированию репертуара и который формируется примерно таким образом.