«Ленком» назвал ошибкой висевший в театре портрет Певцова

Дмитрий Певцов в спектакле «День опричника» по произведениям Владимира Сорокина в театре «Ленком», 2016 год (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Висевший до последнего момента в театре «Ленком» портрет актера Дмитрия Певцова был «вероятно ошибкой». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«И театр решил ее исправить», — заявили в театре.

Там указали, что решение снять портрет было принято из-за «негативных заявлений» Певцова, которые в «Ленкоме» посчитали «неэтичными и не соответствующими действительности». Решение было принято на Творческом совете с участием ведущих артистов театра.

О том, что его портрет убрали со стены в фойе «Ленкома», Певцов заявил накануне. «Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ЯСНОСТЬ <...> «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах более не нуждается», — сообщал Певцов.

«Ленком» основали в 1927 году как «Театр рабочей молодежи», в 1938-м он был переименован в «Московский государственный театр им. Ленинского комсомола». На протяжении 46 лет (1973-2019) художественным руководителем и главным режиссером театра являлся Марк Захаров. После его смерти «Ленкому» присвоили его имя. Директором с расширенными полномочиями назначили Марка Варшавера, а главным режиссером выбрали Алексея Франдетти. Последний объявил об уходе со своего поста в июне прошлого года. Певцова пригласили в труппу «Ленкома» в 1991 году, где он прослужил более 30 лет. Среди его ролей — Гамлет в одноименной постановке Глеба Панфилова, Фигаро в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро», Треплев в «Чайке», Сталин в «Капкане», король Англии Генрих II в «Аквитанской львице» и другие.

После смены руководства «Ленкома» Певцов утверждал, что «театр прекратил свое существование». Вместе с тем он до последнего продолжал играть в спектаклях. По его словам, последний из них состоялся 24 ноября 2024 года.

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