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Онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими студиями по кино

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Эксклюзивы РБК
У некоторых российских онлайн-кинотеатров возобновились переговоры с голливудскими киностудиями по поводу возвращения их фильмов. Одним из ключевых препятствий участники рынка называют проблемы с платежами
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерным проектам. Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке, а также представитель Okko.

По словам PR-директора онлайн-кинотеатра Okko Артема Саргсяна, в последние дни «ситуация несколько изменилась». «У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции, — утверждает Саргсян. — Но говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано, так как все зависит от политической ситуации».

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Контакты с Голливудом налаживает и «Кинопоиск». Директор по контенту этого онлайн-кинотеатра Николай Буц заявил РБК, что компания «с коллегами по рынку ведет переговоры вокруг большого пакета новинок Lionsgate», в числе которых — ожидаемый летний кинопрокатный релиз «Балерина».

Формально Lionsgate мейджором не считается, но тем не менее, это крупная голливудская кинокомпания, известная в том числе по франшизе «Голодные игры». Студия, как и многие другие, заявляла о том, что больше не будет выпускать свои новые фильмы в России, хотя некоторые релизы, например, четвертая часть «Джона Уика», все же были официально представлены на большом экране в рамках ранее заключенного договора.

Источник, близкий к еще одному онлайн-кинотеатру, заявил, что основное препятствие в возобновлении сотрудничества с Голливудом — проблемы с платежами. Другой собеседник, подтверждающий факт возобновления коммуникации с американскими киностудиями, согласен, что возвращение их библиотек будет возможно после устранения «чисто экономических препятствий», а также «с учетом нового российского законодательства» (имеется в виду, например, ограничение на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений).

В пресс-службе Start напомнили, что у сервиса не было контрактов с голливудскими студиями на момент их ухода, и сейчас компания не ведет переговоры ни с одной из них.

В пресс-службах онлайн-кинотеатров Wink и Kion воздержались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В марте 2022 года сразу после начала специальной военной операции России на Украине пятерка крупнейших голливудских киностудий — Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal — приостановила работу на российском рынке. Некоторые из них в том числе расторгли контракты на предоставление своих библиотек онлайн-кинотеатрам и телеканалам. Например, на «Кинопоиске» стали недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». Сервисы также потеряли права на показ франшиз «Гарри Поттера», «Пираты Карибского моря», «Один дома», кинокомиксов Marvel и DC.

К концу 2022 году большинство стримингов, в том числе «Иви», Okko и «Кинопоиск», впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику по объему доступных проектов: глубина падения у разных платформ составила от 5 до 42%. Позже уход Голливуда был компенсирован закупкой корейского, турецкого и индийского контента, а также аутивным созданием оригинальных проектов собственного производства.

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