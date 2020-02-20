Минздрав утвердил список разрешенных ко ввозу наркосодержащих лекарств

В него вошли препараты «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал». Ранее Мишустин поручил подготовить порядок ввоза незарегистрированных лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями

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Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию. Документ опубликован на портале правовой информации, его подписал глава ведомства Михаил Мурашко.

В список вошли пять препаратов: «Диазепам» (ректальный раствор), «Мидазолам» (раствор оромукозальный), «Клобазам» (таблетки, капсулы), «Лоразепам» (раствор в ампулах) и «Фенобарбитал» (эликсир, раствор для инъекций).

В документе отмечается, что лекарства предназначены для оказания помощи «по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов». Приказ вступит в силу 1 марта и будет действовать до конца 2023 года. Минюст уже зарегистрировал его.

Список лекарств ведомство разработало в начале февраля. Это было сделано после того, как премьер Михаил Мишустин поручил подготовить порядок ввоза не зарегистрированных в России лекарств, которые необходимы пациентам с тяжелыми заболеваниями.