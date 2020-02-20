Минздрав утвердил список разрешенных ко ввозу наркосодержащих лекарств
Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию. Документ опубликован на портале правовой информации, его подписал глава ведомства Михаил Мурашко.
В список вошли пять препаратов: «Диазепам» (ректальный раствор), «Мидазолам» (раствор оромукозальный), «Клобазам» (таблетки, капсулы), «Лоразепам» (раствор в ампулах) и «Фенобарбитал» (эликсир, раствор для инъекций).
В документе отмечается, что лекарства предназначены для оказания помощи «по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов». Приказ вступит в силу 1 марта и будет действовать до конца 2023 года. Минюст уже зарегистрировал его.
Список лекарств ведомство разработало в начале февраля. Это было сделано после того, как премьер Михаил Мишустин поручил подготовить порядок ввоза не зарегистрированных в России лекарств, которые необходимы пациентам с тяжелыми заболеваниями.