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Минздрав утвердил список разрешенных ко ввозу наркосодержащих лекарств

В него вошли препараты «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал». Ранее Мишустин поручил подготовить порядок ввоза незарегистрированных лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию. Документ опубликован на портале правовой информации, его подписал глава ведомства Михаил Мурашко.

В список вошли пять препаратов: «Диазепам» (ректальный раствор), «Мидазолам» (раствор оромукозальный), «Клобазам» (таблетки, капсулы), «Лоразепам» (раствор в ампулах) и «Фенобарбитал» (эликсир, раствор для инъекций).

В документе отмечается, что лекарства предназначены для оказания помощи «по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов». Приказ вступит в силу 1 марта и будет действовать до конца 2023 года. Минюст уже зарегистрировал его.

Мишустин поручил подготовить ввоз не зарегистрированных в России лекарств
Общество

Список лекарств ведомство разработало в начале февраля. Это было сделано после того, как премьер Михаил Мишустин поручил подготовить порядок ввоза не зарегистрированных в России лекарств, которые необходимы пациентам с тяжелыми заболеваниями.

Власти занялись вопросом после того, как в стране произошло несколько случаев задержания матерей, которые приобретали для детей не зарегистрированные в стране препараты. В августе 2019 года матери детей-инвалидов написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему с закупкой незарегистрированных обезболивающих и противосудорожных препаратов. Позднее Дмитрий Медведев, занимавший должность главы правительства, поручил выделить на закупку лекарств 26 млн руб. из резервного фонда. Речь шла об 11,27 тыс. упаковок психотропных препаратов.

В октябре в страну доставили первую партию противоэпилептического «Клобазама» (известен по названию торговой марки «Фризиум»), его начали бесплатно выдавать в Москве. Позднее в Россию привезли 3,1 тыс. упаковок противосудорожного «Диазепама». Минздрав разработал для родителей памятку о получении незарегистрированных лекарств.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, лекарство, обезболивающие препараты, наркотические препараты
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