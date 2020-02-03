Мишустин поручил подготовить ввоз не зарегистрированных в России лекарств

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить документы о порядке ввоза в страну незарегистрированных препаратов и лекарств, необходимых пациентам с тяжелыми заболеваниями, сообщается на сайте правительства.

«Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом «Фризиум», — отметил премьер на совещании в правительстве.

Такое поручение дал президент, заявил Мишустин и попросил вице-премьера Татьяну Голикову организовать работу по этому направлению и доложить о готовности регионов к выполнению национального плана.

В августе 2019 года матери детей-инвалидов написали письмо президенту с просьбой помочь решить проблему с не легализованными в России противоэпилептическими препаратами. В июле при получении на почте «Фризиума» для больного ребенка была задержана Елена Боголюбова. После проверки дело возбуждать не стали. Похожий случай произошел спустя месяц: женщину задержали на почте, куда та пришла забирать заказанное по интернету лекарство для страдающего эпилепсией ребенка.