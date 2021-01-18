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Пандемия коронавируса ,  
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В башкирских кафе будут проверять «антиковидные паспорта»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Башкирии у посетителей кафе и ресторанов при входе будут проверять «антиковидный паспорт», который будут выдавать после вакцинации от коронавируса или выявления антител. Об этом сообщил руководитель администрации республики Александр Сидякин, передает «РИА Новости».

По его словам, заведениям общепита запретят пускать одновременно 50 и более посетителей, не имеющих антиковидного паспорта.

О принятом решении выдавать в регионе «антиковидные паспорта» объявил ранее глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, введение паспортов призвано стимулировать граждан вакцинироваться, а также позволит отменить часть ограничительных мер. Тем не менее, по его словам, введение антиковидных паспортов не отменит масочный режим, уточнил Хабиров.

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Сам паспорт по замыслу башкирских властей будут выдавать в электронном виде на сайте госуслуг при вакцинации или при сдаче анализа на антитела. Никаких дополнительных документов для его получения не потребуется. Предъявлять паспорт можно будет либо с телефона с помощью QR-кода, либо в распечатанном виде. Оператором данных владельцев паспортов станет Министерство цифрового развития государственного управления Башкирии.

Согласно данным оперштаба Москвы, в Республике Башкортостан за сутки обнаружено 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего число заболевших в регионе на 18 января составило 22 068 человек, говорится на сайте главы республики. За весь период в регионе выздоровели 16 570, 48 из них — за прошедшие сутки. Всего в Башкирии было сделано 2,2 млн тестов на коронавирус.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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