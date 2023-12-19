Папа Римский разрешил священникам благословлять однополые пары

Папа римский Франциск разрешил католическим священникам благословлять однополые пары. При этом отмечается, что возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков в целом

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Ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая священная инквизиция) выпустила декларацию по доктринальным вопросам под названием Fiducia Supplicans, одобренную папой римским Франциском. В ней католическим священникам разрешили благословлять пары, «не соответствующие нормам», в том числе однополые.

В декларации при этом подчеркивается, что доктрина церкви в отношении браков не изменяется и возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков. Также отмечается, что такое благословение не должно чем бы то ни было напоминать обряд венчания.

Согласно Fiducia Supplicans, священник может благословить пришедшую к нему пару, которая попросила о таком благословении, даже если «их положение как пары не соответствует нормам», в том числе однополые пары. Отмечается, что это сделано для того, чтобы церковь «имела возможность принять даже тех, кто не живет в соответствии с христианскими моральным нормами, но при этом смиренно просит о благословении». Также в декларации говорится, что церковь и в целом не требует от тех, кто просит благословения, достижения перед этим «морального совершенства».

Ранее в ноябре Ватикан также разрешил представителям сексуальных меньшинств, в том числе гомосексуалистам и транссексуалам, принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви.

Ватикан долгое время выступал против благословения однополых пар. В 2021 году в документе за подписью папы римского Франциска говорилось, что Римско-католическая церковь считает недопустимым такую практику, поскольку «брак является неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни». В то же время папа римский Франциск еще в 2020 году поддержал заключение гражданских союзов между лицами одного пола. «Однополые люди имеют право быть семьей. Они — дети божьи и имеют право на семью», — говорил понтифик.

Однополые браки легализованы в большинстве стран Западной Европы. В отдельных государствах, например в Италии, Греции и Чехии, разрешены гражданские союзы между лицами одного пола. В России поправками в Конституцию 2020 года фактически введен запрет на гей-браки, поскольку в Основном законе теперь говорится, что брак может быть только союзом между мужчиной и женщиной.

Российская православная церковь заявляла, что не признает и не признает в будущем однополые браки, вне зависимости, какой у них будет статус в гражданском законодательстве.

