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Ватикан отказался благословлять однополые браки

Это не соответствует канонам римской католической церкви, поскольку брак является союзом мужчины и женщины. В Ватикане подчеркнули, что позиция не является дискриминацией. Ранее папа Франциск выступал в поддержку однополых браков
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск (Фото: Ameer Al Mohammedaw / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Представители меньшинств, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение католической церкви. Об этом говорится в ответе Конгрегации доктрины веры (наблюдает за «чистотой и моралью» вероучения), под которой подписался папа римский Франциск.

В Ватикане отметили, что в последнее время в церковных кругах все более активно звучат предложения о благословении однополых пар. Однако в Конгрегации уверены, что католическая церковь не обладает полномочиями благословлять такие браки.

«Недопустимо давать благословение однополым союзам, поскольку брак является неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни», — говорится в сообщении.

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Папа римский Франциск

В Ватикане также добавили, что благословение является таинством супружества мужчины и женщины. А значит, у церкви нет полномочий применять его к однополым союзам.

Однако Конгрегация подчеркивает, что невозможность давать благословение однополых браков не является дискриминацией сексуальных меньшинств, лишь напоминает об истинности литургических обрядов и сути богослужения.

Вместе с тем, в октябре прошлого года папа Франциск выступил за регистрацию однополых союзов в светской жизни. По мнению понтифика, представители меньшинств имеют право на семью.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

В 2017 году Русская православная церковь заявила, что «категорически не признает» и не будет признавать в будущем однополые союзы. Позиция РПЦ при этом никак не будет зависеть от гражданских норм в обществе и законодательства. В РПЦ отметили, что к однополым союзам не может применяться таинство венчания, равно как и еретикам или к тем, кто сменил пол.

Автор
Михаил Котляр
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