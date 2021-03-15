Ватикан отказался благословлять однополые браки

Это не соответствует канонам римской католической церкви, поскольку брак является союзом мужчины и женщины. В Ватикане подчеркнули, что позиция не является дискриминацией. Ранее папа Франциск выступал в поддержку однополых браков

Папа Римский Франциск (Фото: Ameer Al Mohammedaw / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Представители меньшинств, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение католической церкви. Об этом говорится в ответе Конгрегации доктрины веры (наблюдает за «чистотой и моралью» вероучения), под которой подписался папа римский Франциск.

В Ватикане отметили, что в последнее время в церковных кругах все более активно звучат предложения о благословении однополых пар. Однако в Конгрегации уверены, что католическая церковь не обладает полномочиями благословлять такие браки.

«Недопустимо давать благословение однополым союзам, поскольку брак является неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни», — говорится в сообщении.

В Ватикане также добавили, что благословение является таинством супружества мужчины и женщины. А значит, у церкви нет полномочий применять его к однополым союзам.