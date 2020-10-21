Папа римский поддержал однополые гражданские союзы

В середине сентября папа римский заявил, что современная католическая церковь не порицает получение удовольствия от секса, а неправильные трактовки этого вопроса в прошлом нанесли большой вред.

«Удовольствие исходит непосредственно от бога, оно не католическое, не христианское или чье-либо еще, оно просто божественное», — говорил папа римский. Он уточнил, что католическая церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое, пошлое» удовольствие, но принимала «простое и нравственное».

В 2017 году несколько десятков консервативных католических теологов, священников и академиков обвинили папу римского Франциска в распространении семи еретических позиций, касающихся брака, нравственности и таинств, в его документе от 2016 года «Радость любви» и путем последующих «действий, слов и бездействия».

В частности, четыре кардинала написали Франциску письмо с просьбой прояснить ряд сомнений, которые у них вызвала позиция папы римского по второбрачию католиков. В частности, Франциск заявил, что католики, состоявшие в церковном браке, которые после развода повторно вступили в гражданский брак (второбрачные), «должны быть более интегрированы в христианские общины». Папа римский мотивировал это тем, что «никто не может быть приговорен навсегда». Он также призывал к индивидуальному подходу к таким людям. Однако понтифик никак не ответил на обвинения кардиналов.