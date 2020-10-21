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Папа римский поддержал однополые гражданские союзы

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Global Look Press)

Папа римский Франциск выступил в поддержку того, чтобы однополые пары получили возможность зарегистрировать гражданские союзы. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

«Однополые люди имеют право быть семьей. Они — дети божьи и имеют право на семью», — сказал понтифик в документальном фильме «Франциск» американского режиссера Евгения Афинеевского, премьера которого состоялась на Римском кинофестивале в среду, 21 октября.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Папа римский также счел необходимым создать закон о гражданских союзах.

«Таким образом эти люди тоже окажутся под защитой закона», — добавил он.

В середине сентября папа римский заявил, что современная католическая церковь не порицает получение удовольствия от секса, а неправильные трактовки этого вопроса в прошлом нанесли большой вред.

«Удовольствие исходит непосредственно от бога, оно не католическое, не христианское или чье-либо еще, оно просто божественное», — говорил папа римский. Он уточнил, что католическая церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое, пошлое» удовольствие, но принимала «простое и нравственное».

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В 2017 году несколько десятков консервативных католических теологов, священников и академиков обвинили папу римского Франциска в распространении семи еретических позиций, касающихся брака, нравственности и таинств, в его документе от 2016 года «Радость любви» и путем последующих «действий, слов и бездействия».

В частности, четыре кардинала написали Франциску письмо с просьбой прояснить ряд сомнений, которые у них вызвала позиция папы римского по второбрачию католиков. В частности, Франциск заявил, что католики, состоявшие в церковном браке, которые после развода повторно вступили в гражданский брак (второбрачные), «должны быть более интегрированы в христианские общины». Папа римский мотивировал это тем, что «никто не может быть приговорен навсегда». Он также призывал к индивидуальному подходу к таким людям. Однако понтифик никак не ответил на обвинения кардиналов.

папа римский Франциск однополые пары
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