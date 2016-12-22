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РПЦ приравняла однополые союзы к бракам с еретиками
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РПЦ приравняла однополые союзы к бракам с еретиками
Общество, 22:13
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РПЦ приравняла однополые союзы к бракам с еретиками
Архиерейский собор в Москве категорически отказался признавать однополые браки, приравняв к ним браки среди трансгендеров и еретиков
Фото: Игорь Низов / Лори

Русская православная церковь официально объявила, что «категорически не признаёт и не признает» однополые союзы и браки. Об этом говорится в документе «О канонических аспектах церковного брака», принятом в пятницу, 1 декабря, Архиерейским собором Русской православной церкви. Текст документа опубликован на сайте московского патриархата.

«Церковь категорически не признаёт и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и женщиной», — сказано в документе.

В документе также перечислены другие случаи, при которых церковь не может венчать людей. В частности, это относится к тем, кто сменил пол, а также к еретикам.

«Древние церковные каноны <...> ради защиты Церкви от распространения ереси запрещали православным христианам вступать в брак с еретиками. Этот подход и ныне должен применяться по отношению к членам еретических и раскольнических сообществ, враждебных Церкви и создающих угрозу ее единству», — сказано в документе.

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В России однополые браки законодательством не признаются. С 2013 года в России действует закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: РПЦ , однополые браки , религия , церковь
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