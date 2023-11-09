Ватикан разрешил геям и транссексуалам участвовать в церковных таинствах

Гомосексуалисты и транссексуалы смогут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями, сообщил Ватикан. Папа римский ранее призывал католических священников приветствовать представителей ЛГБТ в церкви

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Представители сексуальных меньшинств, в том числе гомосексуалисты и транссексуалы, как и любые верующие, смогут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви. Об этом говорится в разъяснении Дикастерии по доктрине веры (бывшей Святой инквизиции), передает ANSA.

«Транссексуал, также прошедший гормональное лечение и операцию по смене пола, может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, если нет ситуаций, в которых существует риск возникновения публичного скандала или дезориентации верующих. В случае детей или подростков с транссексуальными проблемами, если они хорошо подготовлены и желают, они тоже могут принять крещение», — говорится в разъяснениях Ватикана.

Там также указали, что транссексуал, как и гомосексуалист, может быть свидетелем на свадьбе или стать крестным отцом. При этом для крещения ребенка, воспитываемого в семье гомосексуалистов, необходима «обоснованная надежда, что он получит образование в католической религии», отметили в Дикастерии.

Папа римский Франциск еще в 2020 году выступал в поддержку того, чтобы однополые пары получили возможность зарегистрировать гражданские союзы. «Однополые люди имеют право быть семьей. Они — дети божьи и имеют право на семью», — говорил понтифик. В том же году он заявил, что что современная католическая церковь не порицает получение удовольствия от секса, а неправильные трактовки этого вопроса в прошлом нанесли большой вред.

В январе 2023-го, говоря о гомосексуалистах, папа римский раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, и призвал католических епископов поприветствовать представителей ЛГБТ в церкви. «Быть гомосексуалистом — это не преступление. Да, это грех. Но сначала давайте начнем различать грех и преступление. Не проявлять милосердие друг к другу — это тоже грех», — отметил он.

